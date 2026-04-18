Τιμές καυσίμων: Ανάσα μετά τη «βουτιά» του πετρελαίου - Πότε θα φανεί η μείωση στις αντλίες

Μικρή αλλά σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων βλέπει ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι η πτώση θα αρχίσει να περνά στις αντλίες από τις αρχές της εβδομάδας, μετά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αναμένεται να μειώσει σταδιακά τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Η μείωση στις αντλίες εκτιμάται σε 3
  • 4 λεπτά για τη βενζίνη και περίπου 8 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, με κορύφωση πιθανή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
  • Η αποκλιμάκωση των τιμών σχετίζεται με τη μείωση της γεωπολιτικής έντασης και την εξασφάλιση ομαλής ναυσιπλοΐας στο Strait of Hormuz.
  • Η μείωση των τιμών παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τη διατήρηση των τιμών πετρελαίου στα τρέχοντα επίπεδα.
  • Παρά τη μείωση, η αγορά καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η επιστροφή στις προ κρίσης τιμές θεωρείται μακρινή.
Αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προμηνύει η σημαντική πτώση που καταγράφεται στη διεθνή αγορά πετρελαίου, μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου Brent δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και στην ελληνική αγορά, αν καιόπως επισημαίνουν οι παράγοντες του κλάδου η αποκλιμάκωση δεν θα είναι άμεση.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, η πτώση θα αρχίσει να περνά σταδιακά στην αγορά μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε δρόμο ακόμα για αποκλιμάκωση»

O κ. Παπαγεωργίου επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση θα περάσει πρώτα από τα διυλιστήρια και στη συνέχεια, θα αποτυπωθεί στις αντλίες, ανάλογα και με τις τιμολογήσεις που παρακολουθεί το υπουργείο.

«Η πτώση θα αρχίσει από την Τρίτη στις διυλιστηριακές τιμές και στην αγορά θα φανεί σταδιακά, με κορύφωση μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή αν μείνει σταθερό στα 88 δολάρια το βαρέλι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτιμά ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, «μιλάμε για μια μείωση της τάξης των 3-4 λεπτών για τη βενζίνη και περίπου 8 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής στα επίπεδα τιμών πριν από την κρίση, ο κ. Παπαγεωργίου εμφανίζεται επιφυλακτικός.

«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», τονίζει, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τη συγκυριακή αποκλιμάκωση, οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένουν ασταθείς.

