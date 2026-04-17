Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

Μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, υπήρξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα στις παγκόσμιες αγορές. Ο χρυσός και το ασήμι αυξήθηκαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν.

Η μετάδοση της είδησης οδήγησε στην κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 8% στα 87,2 δολάρια, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου WTI υποχώρησε κατά 8,5%, στα 82,3 δολάρια.

Την ίδια ώρα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street καταγράφουν άνοδο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones (.DJI) ενισχύθηκε κατά 210,1 μονάδες ή 0,43%, φτάνοντας τις 48.788,81 μονάδες στο άνοιγμα. Ο δείκτης S&P 500 (.SPX) σημείωσε άνοδο 33,3 μονάδων ή 0,47%, στις 7.074,55 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) κατέγραψε κέρδη 235,3 μονάδων ή 0,98%, στις 24.338,009 μονάδες.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 (.RUT) κατέγραψε επίσης νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, σημειώνοντας τελευταία άνοδο 1,3%.

Ο γερμανικός δείκτης DAX αυξήθηκε κατά 2,2% στις 24.682 μονάδες.

Αυξήθηκαν οι τιμές του χρυσού

Μετά την εξέλιξη, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν. Η τιμή μιας ουγγιάς χρυσού σκαρφάλωσε στα 4.846 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1%.

Η σχετική μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η ενισχυόμενη προοπτική ειρήνης έχουν περιορίσει τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, αποδυναμώνοντας την ανοδική πίεση στον χρυσό.

Απότομη αύξηση στο ασήμι

Οι τιμές του ασημιού σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο. Το ασήμι αυξήθηκε κατά σχεδόν 4%, φτάνοντας τις 118 λίρες . Η τιμή μιας ουγγιάς ασημιού έφτασε τα 81,4 δολάρια.

Το Ιράν ήρε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ναυτιλιακής οδού, για το υπόλοιπο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην ίδια τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την οποία είχε απαιτήσει το Ιράν. Αυτό ισχύει για όλα τα εμπορικά πλοία.

Διαβάστε επίσης