Eurovision: Θύελλα αντιδράσεων για το «Choke Me» της Ρουμανίας - Η απάντηση της νεαρής ερμηνεύτριας

Η συμμετοχή της Ρουμανίας στη φετινή Eurovision με ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Η Alexandra Capitanescu, νικήτρια της 11ης σεζόν του The Voice Romania, απάντησε στην κριτική ότι οι στίχοι ωραιοποιούν μία επικίνδυνη πρακτική κρεβατοκάμαρας.

Αλλά μακριά από τη σκηνή, το τραγούδι του Capitanescu έχει προκαλέσει διαμάχη δεδομένης της φύσης των στίχων.

Το τραγούδι διάρκειας δύο λεπτών και 58 δευτερολέπτων περιλαμβάνει τις λέξεις «Choke Me» συνολικά 30 φορές. Υπάρχουν επίσης στίχοι όπως «είναι δύσκολο να αναπνεύσεις». «Θέλω να με πνίξεις» και «να κάνεις τα πνευμόνια μου να εκραγούν.

Οι επικριτές έχουν επισημάνει ότι κάνει έμμεση αναφορά στον σεξουαλικό στραγγαλισμό, σημειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με αυτό.

Η Clare McGlynn καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Durham, μιλώντας στον Guardian είπε ότι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα «πνίξε με» «δείχνει μια ανησυχητική αδιαφορία για την υγεία και την ευημερία των νεαρών γυναικών».

«Το τραγούδι - και η επιλογή του από τη Ρουμανία / Eurovision και η προώθηση από αυτούς τους οργανισμούς - αντιπροσωπεύει μια απερίσκεπτη κανονικοποίηση μιας επικίνδυνης πρακτικής», είπε.

«Παίζει γρήγορα και χαλαρά με τις ζωές των νεαρών γυναικών. Τα αναδυόμενα ιατρικά στοιχεία είναι ότι ο συχνός σεξουαλικός στραγγαλισμός προκαλεί εγκεφαλική βλάβη στις νεαρές γυναίκες».

Η Capitanescu, την περασμένη εβδομάδα υπεραμύνθηκε του τραγουδιού, λέγοντας: «Ακόμα κι αν είμαστε αρεστοί ή όχι, αυτοί είμαστε εμείς. Για έναν καλλιτέχνη αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι μπορούμε να βάλουμε το συναίσθημά μας στη μουσική και αυτό θέλουμε να κάνουμε.

«Το τραγούδι δεν είναι για έναν άντρα ή μια ρομαντική αγάπη, είναι μόνο για εμάς και για το συναίσθημα οποιουδήποτε ανθρώπου. Και για τη δύναμη να ξεπερνάς τα όριά σου και να είσαι οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού σου.

Σε προηγούμενη δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Capitanescu είπε ότι «σέβεται κάθε γνώμη», αλλά «πιστεύει επίσης βαθιά στην ελευθερία έκφρασης σύνθετων συναισθημάτων μέσω της τέχνης».

Η Ρουμανία θα διαγωνιστεί το βράδυ της Πέμπτης (14 Μαΐου) στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ελπίζοντας σε μία θέση στον τελικό.