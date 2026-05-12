Απεργία 13 Μαΐου στο ΕΣΥ ενάντια στην υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες

Απεργούν γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, την Τετάρτη 13 Μαΐου 

Διονυσία Προκόπη

Απεργία 13 Μαΐου στο ΕΣΥ ενάντια στην υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας! Η συνεχής εντατικοποίηση, η υποστελέχωση, οι εξαντλητικές εφημερίες και η απαξίωση της δουλειάς μας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής» τονίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καλώντας τους γιατρούς του ΕΣΥ να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και αντίστοιχα οι ομοσπονδίες των υγειονομικών, την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, θα συγκεντρωθούν αύριο στις 10:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Καταρρέουν στις βάρδιες

«Δεν ανεχόμαστε οι συνάδελφοι μας να καταρρέουν στις βάρδιες, όπως η Παθολόγος στην Καλαμάτα και ο Ορθοπεδικός στο Ρέθυμνο. Δεν αντέχουμε άλλο τα αλλεπάλληλα "εντέλλεσθε" για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, τους γιατρούς που γίνονται περιοδεύων θίασος από νομό σε νομό στην Ελλάδα. Δεν δεχόμαστε οι ειδικευόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό, που χρησιμοποιούνται για να μπαλώνουν τρύπες, να κάνουν ατέλειωτες εφημερίες συχνά χωρίς την παρουσία ειδικού και να αμείβονται με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού, μόλις 5,38 ευρώ στις εφημερίες.

»Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες "γενναίες" αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ αντίστοιχα» αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός χωρίς προσωπικό

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν διπλασιασμό μηνιαίων αποδοχών, κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και έγκαιρη αποπληρωμή τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς περικοπή. Μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες, «ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα». Επίσης, η Ομοσπονδία ζητεί την ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καλεί, επίσης, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια, το ΕΚΑΒ, να συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στην απαξίωση του ΕΣΥ και στην υποστελέχωση των Υγειονομικών και Προνοιακών Μονάδων, καθώς και του ΕΚΑΒ.

«Αποκτήσαμε στο ΕΣΥ υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρωτίστως από δωρεές και κοινοτικά κονδύλια, δευτερευόντως από εθνικούς πόρους (λόγω της γνωστής υποχρηματοδότησης του συστήματος), γίνονται υπεραπαραίτητα έργα κτηριακών αναβαθμίσεων των υγειονομικών μονάδων που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό από πτώσεις σοβάδων και άλλων δυσλειτουργιών. Προσωπικό, όμως, δεν έχουμε να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών. Παρότι γίνονται προκηρύξεις, το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ, επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκδίωξη εργολάβων και επαρκή χρηματοδότηση για το ΕΣΥ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

12:32ANNOUNCEMENTS

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Διευκρινίσεις από ΑΔΕΔΥ

12:28WHAT THE FACT

Το πιο παράξενο πείραμα στην Ιστορία: Γιατί επιστήμονες προκάλεσαν 8.000 σεισμούς στις Άλπεις

12:24ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος ONEX εξασφαλίζει Υπηρεσίες Επείγουσας Αερομεταφοράς για πέμπτη συνεχή χρονιά σε όλους τους κατοίκους της Σύρου.

12:23LIFESTYLE

Αμάλ Κλούνεϊ: Έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, φορώντας χρυσό δημιούργημα του οίκου Alexander McQueen

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Το μυαλό της κόρης μου είναι 10χρονου» είπε η μητέρα της 27χρονης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Στάρμερ στους «αντάρτες» των Εργατικών: «Δεν παραιτούμαι, θα συνεχίσω να κυβερνάω τη χώρα»

12:19ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στο Ηράκλειο στις 16-17 Μαΐου 2026

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ - Επτά τραυματίες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίγα εισιτήρια έμειναν για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Δάσους

12:14ANNOUNCEMENTS

Ο μεγάλος αγώνας Βαλένθια-Παναθηναϊκός με 300+ αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για τον χανταϊό: 6 «fake news» για τη νέα υγειονομική κρίση - Το «πείραμα» και η θεραπεία με ψευδάργυρο

12:04LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Πετάει» στα στοιχήματα ο Akylas λίγες ώρες πριν τον Α’ ημιτελικό

12:00ΥΓΕΙΑ

«Έχουμε φτάσει στα όριά μας» - Απεργία 13 Μαΐου στο ΕΣΥ ενάντια στην υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες

11:59LIFESTYLE

Ρώμη: Ο Μελ Γκίμπσον αντάλλαξε τρυφερά φιλιά με Ιταλίδα ηθοποιό - Δείτε φωτογραφίες

11:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ποσά που θα πάρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι έως τα τέλη του 2026

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μουδιασμένοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης μετά το ατύχημα στο Survivor

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μιλάμε για ανοησία αλλά για βαθιά εμπάθεια»: Ο Στάθης Καλύβας καταγγέλλει τον εκδοτικό οίκο του Big Bang για την ανακοίνωση μετά το λάθος με τον συγγραφέα Μάριο Χάκκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μουδιασμένοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης μετά το ατύχημα στο Survivor

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ - Επτά τραυματίες

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για την ψεύτικη φωτογραφία: «Η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ψέμα - Θα κάνω μήνυση στον πρώτο που την ανήρτησε»

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

08:04WHAT THE FACT

Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ