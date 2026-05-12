Απεργία 13 Μαΐου στο ΕΣΥ ενάντια στην υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας! Η συνεχής εντατικοποίηση, η υποστελέχωση, οι εξαντλητικές εφημερίες και η απαξίωση της δουλειάς μας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής» τονίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καλώντας τους γιατρούς του ΕΣΥ να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και αντίστοιχα οι ομοσπονδίες των υγειονομικών, την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, θα συγκεντρωθούν αύριο στις 10:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Καταρρέουν στις βάρδιες

«Δεν ανεχόμαστε οι συνάδελφοι μας να καταρρέουν στις βάρδιες, όπως η Παθολόγος στην Καλαμάτα και ο Ορθοπεδικός στο Ρέθυμνο. Δεν αντέχουμε άλλο τα αλλεπάλληλα "εντέλλεσθε" για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, τους γιατρούς που γίνονται περιοδεύων θίασος από νομό σε νομό στην Ελλάδα. Δεν δεχόμαστε οι ειδικευόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό, που χρησιμοποιούνται για να μπαλώνουν τρύπες, να κάνουν ατέλειωτες εφημερίες συχνά χωρίς την παρουσία ειδικού και να αμείβονται με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού, μόλις 5,38 ευρώ στις εφημερίες.

»Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες "γενναίες" αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ αντίστοιχα» αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός χωρίς προσωπικό

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν διπλασιασμό μηνιαίων αποδοχών, κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και έγκαιρη αποπληρωμή τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς περικοπή. Μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες, «ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα». Επίσης, η Ομοσπονδία ζητεί την ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καλεί, επίσης, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια, το ΕΚΑΒ, να συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στην απαξίωση του ΕΣΥ και στην υποστελέχωση των Υγειονομικών και Προνοιακών Μονάδων, καθώς και του ΕΚΑΒ.

«Αποκτήσαμε στο ΕΣΥ υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρωτίστως από δωρεές και κοινοτικά κονδύλια, δευτερευόντως από εθνικούς πόρους (λόγω της γνωστής υποχρηματοδότησης του συστήματος), γίνονται υπεραπαραίτητα έργα κτηριακών αναβαθμίσεων των υγειονομικών μονάδων που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό από πτώσεις σοβάδων και άλλων δυσλειτουργιών. Προσωπικό, όμως, δεν έχουμε να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών. Παρότι γίνονται προκηρύξεις, το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ, επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκδίωξη εργολάβων και επαρκή χρηματοδότηση για το ΕΣΥ.

