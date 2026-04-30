«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

Στο Νοσοκομείο της Σάμου τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχει μόνο ένας παιδίατρος για όλο το νησί, τα παθολογικά περιστατικά καλύπτει ο γιατρός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου που τυγχάνει να είναι παθολόγος-εντατικολόγος καθώς δεν υπάρχει άλλος παθολόγος, ενώ στα Επείγοντα εφημερεύει «για τους ζωντανούς» και ο ιατροδικαστής!

Τα παραπάνω κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Γιάννης Γαλανόπουλος, μιλώντας στον Real Fm, με αφορμή το βίντεο της παιδιάτρου, η οποία εφημέρευε για πέντε συνεχόμενες ημέρες στο νοσοκομείο της Σάμου, όπου έχει μετακινηθεί στο πλαίσιο του αγροτικού της.

«Όποιος έχει δει αυτό το βίντεο, καταλαβαίνει πολύ καλά πως αυτός ο άνθρωπος οτιδήποτε άλλο κάνει, παρά να υποκρίνεται. Δεν μπορεί κανείς να βρει δευτερόλεπτο ψέματος σε αυτή την περιγραφή» ανέφερε ο κ. Γαλανόπουλος, απαντώντας στην ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που υποστήριξε ότι «δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που παρουσιάζουν και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα υποστελέχωσης. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την καταγγελία της παιδιάτρου, η Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επαναφέρει τα εξής ζητήματα:

«1. Οι συνθήκες εργασίας στις δημόσιες δομές υγείας, στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ειδικά στην περιφέρεια, είναι τραγικές. Η τεράστια υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και συνθήκες που εξουθενώνουν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά τόσο τους γιατρούς — ιδιαίτερα τους νέους — με σοβαρές συνέπειες τόσο και για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.

2. Ο απαρχαιωμένος θεσμός του αγροτικού γιατρού πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται ειδικευμένους γιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, το αγροτικό δεν μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη ειδικότητας.

3. Η απαράδεκτη πρακτική των συνεχών μετακινήσεων προσωπικού, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, πρέπει να σταματήσει. Οι γιατροί δεν μπορεί να λειτουργούν ως «περιοδεύων θίασος».

4. Ως ΟΕΝΓΕ πολλές φορές έχουμε καταγγείλει έκνομες εντολές από διοικητές ΥΠΕ προς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικούς), για εξοντωτική υπερεφημέρευση όπως π.χ., στις αρχές Απριλίου στην Κεφαλονιά, καταγγελίες που φυσικά είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι μετακινήσεις προσωπικού είναι συστατικό κομμάτι της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης και δεν αφορούν μόνο τους αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στην Αττική. «Πολύ περισσότερο, είναι εξοργιστικό, ο υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι μέτρο της εντατικοποίησης είναι ο αριθμός των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται και όχι οι ώρες που εφημερεύει ένας γιατρός. Σε λίγο θα μας πουν ότι η πληρωμή της εφημερίας, θα καθορίζεται από τον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται και όχι από τον αριθμό των ωρών εργασίας. Φυσικά αποφεύγει να πει πως για αυτά τα παιδιά που εισήχθησαν για νοσηλεία έπρεπε να μεριμνά ιατρικά κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους η ίδια μια και μοναδική γιατρός κατά τις ημέρες που εφημέρευε, διότι η εφημερία αφορά και τους ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο και τους ασθενείς που νοσηλεύονται».

Τέλος, η ΟΕΝΓΕ ζητά μαζικές προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών με ταχείες διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ασφάλεια για τους ασθενείς και τους υγειονομικούς, ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων επιστημόνων και άμεση παύση όλων των αναγκαστικών μετακινήσεων προσωπικού.

