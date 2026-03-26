Δημήτρης Δρίζος

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες
Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί στη Ζάκυνθο η υπόθεση της παιδιάτρου του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, με 12 γονείς να προχωρούν σε κοινή δημόσια καταγγελία και να ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η παρέμβασή τους σύμφωνα με το imerazante.gr έρχεται ενώ η γιατρός έχει ήδη τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, μετά το σοβαρό περιστατικό με βρέφος πέντε μηνών, που ανέδειξε με δραματικό τρόπο τις ελλείψεις και τις καταγγελλόμενες δυσλειτουργίες στην παιδιατρική κλινική.
Στην ανακοίνωσή τους, οι γονείς δηλώνουν ότι δεν απευθύνουν πλέον μια απλή έκκληση, αλλά διατυπώνουν ανοιχτά μια απαίτηση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία παιδιών στο νησί. Όπως αναφέρουν, η αναφορά-καταγγελία τους έχει ήδη κατατεθεί προς τον υπουργό Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική ακόμη και κατά τη διάρκεια εφημεριών, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζουν– να δίνονται ιατρικές οδηγίες τηλεφωνικά σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει προηγηθεί άμεση εξέταση των παιδιών. Στην ίδια ανακοίνωση κάνουν λόγο και για περιστατικά στα οποία, όπως αναφέρουν, χρειάστηκε παρέμβαση ακόμη και της Αστυνομίας ή άλλων παραγόντων, προκειμένου η γιατρός να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Στο φόντο αυτών των καταγγελιών επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση του πέντε μηνών βρέφους, η οποία λειτούργησε ως καταλύτης για τις εξελίξεις. Στις 21 Φεβρουαρίου, η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που είχε διαγνωστεί με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα, επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βρέφος παρακολουθούσε η νοσηλεύτρια της Παιδιατρικής, ενώ η γιατρός απουσίαζε από το νοσοκομείο και έδινε οδηγίες τηλεφωνικά, βασισμένες στις περιγραφές που λάμβανε.

Η εξέλιξη της κατάστασης οδήγησε σε επείγουσα διακομιδή του παιδιού από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Εκεί η πορεία του βρέφους εξελίχθηκε θετικά, ωστόσο το περιστατικό άνοιξε ένα τεράστιο ζήτημα γύρω από τη λειτουργία της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί και έφερε την Πάτρα στο επίκεντρο, ως το νοσοκομείο που χρειάστηκε να σηκώσει το βάρος ενός εξαιρετικά κρίσιμου περιστατικού.

Η ίδια η παιδίατρος, μετά τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άδεια. Ωστόσο, η μητέρα του παιδιού, Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, είχε δηλώσει δημόσια ότι άκουσε για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας, στοιχείο που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη δημόσια συζήτηση και τα ερωτήματα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Οι 12 γονείς που υπογράφουν τη νέα ανακοίνωση συνδέουν άμεσα το συγκεκριμένο περιστατικό με ένα ευρύτερο μοτίβο δυσλειτουργίας. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για κορύφωση μιας κατάστασης που, όπως λένε, έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν, με παιδιά να χρειάζονται τελικά διακομιδή στην Πάτρα σε σοβαρή κατάσταση.

Στο κείμενό τους ζητούν ξεκάθαρα την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με επαρκές και αξιόπιστο ιατρικό προσωπικό και τον τερματισμό κάθε απόπειρας, όπως υποστηρίζουν, να θαφτεί η υπόθεση πίσω από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρύτερο βάρος, καθώς δεν αφορά μόνο μια διοικητική διερεύνηση ή μια τοπική αντιπαράθεση, αλλά ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την ασφάλεια της παιδιατρικής περίθαλψης στη Ζάκυνθο και τη διαρκή εξάρτηση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για τα πιο βαριά περιστατικά. Με άλλα λόγια, η Πάτρα δεν βρίσκεται απλώς στο παρασκήνιο της ιστορίας, αλλά στον πυρήνα της, ως ο κρίσιμος σταθμός όπου τελικά κρίθηκε η μάχη για τη ζωή του βρέφους.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από την Αδριατική κυκλώνει την Ελλάδα - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 21 μεταναστών νότια της Κρήτης

20:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωκονοβούλιο: Νέοι κανόνες για προστασία φορολογουμένων και καταθετών από πτωχεύσεις τραπεζών

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Weather forecast: Rainy on Friday

20:26WHAT THE FACT

Ο λόγος που ο πάγος της Ανταρκτικής αλλάζει χρώμα και γίνεται πράσινος

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Αδυνατισμένος, με γκρίζα μαλλιά εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποίηση Μελόνι για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. - «Η Ευρώπη ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένα βήμα πριν την «κόλαση» ο Περσικός - Φρουροί εναντίον Πεζοναυτών - Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - Σε θέσεις μάχης 1.000.000 Ιρανοί

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Πέθανε ο «κύριος των δύο δισεκατομμυρίων λιρών», Μπέπε Σαβόλντι

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αφαίρεσε από την λίστα των στόχων Αραγτσί και Γκαλιμπάφ

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρώπινα σαφάρι στο Σαράγεβο: Η ανατριχιαστική ομολογία ενός «κυνηγού» - «Δεν είναι όπως στο πεδίο βολής, τη νύχτα έχω εφιάλτες»

19:47WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι μόλις ανακάλυψαν ένα κρυμμένο μυστικό 7.000 ετών στις Άλπεις

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιτρέπεται στα ισπανικά πλοία να διέρχονται το Στενό του Ορμούζ

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για κατώτατο μισθό: «Ο κόσμος θα δει πραγματική βελτίωση στις απολαβές του»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός Α.Ο. κατά της ΕΟΚ: «Το πλάνο προέβλεπε να στερηθεί η ομάδα τον κόσμο της»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Τέσσερις συλλήψεις για απόρριψη στερεών αποβλήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία σε ηλικιωμένη στο Κερατσίνι - Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένα βήμα πριν την «κόλαση» ο Περσικός - Φρουροί εναντίον Πεζοναυτών - Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - Σε θέσεις μάχης 1.000.000 Ιρανοί

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ