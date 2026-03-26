Ζάκυνθος: Ομαδική αγωγή 12 οικογενειών κατά της παιδιάτρου - Ζητούν να απομακρυνθεί οριστικά

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αδιαφορία με την οποία λειτουργούσε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά το περιστατικό με το πέντε μηνών βρέφος που σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα.

Πλέον, και αφού βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν πιθανές παραλείψεις της παιδιάτρου, γονείς ζητούν μέσω της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου, την οριστική απομάκρυνσή της, καθώς η ίδια προσωρινά δεν εργάζεται στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση με το βρέφος πέντε μηνών

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Φεβρουαρίου η μητέρα μετέφερε το πέντε μηνών παιδί, το οποίο έφερε σπυράκια και εξανθήματα στο νοσοκομείο. Φτάνοντας, την ενημέρωσαν πως η παιδίατρος ήταν σε εφημερία on call και δεν βρισκόταν στον χώρο. Το παιδί παρακολουθούσε από κοντά η νοσοκόμα της Παιδιατρικής, με τη γιατρό να δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο, με βάση απλά τις περιγραφές.

Η ίδια η παιδίατρος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, έχει ισχυριστεί πως ήταν σε άδεια, ωστόσο η μητέρα του παιδιού Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, μιλώντας για το περιστατικό τις ημέρες που το βρέφος νοσηλευόταν, είχε τονίσει ότι άκουσε για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 8 το βράδυ.

Μάλιστα, η μητέρα του παιδιού είχε αναφέρει ότι το Σάββατο είχε απογευματινό καράβι στις 18:30 και αν την είχαν ενημερώσει νωρίτερα ότι η παιδίατρος βρισκόταν σε άδεια θα το είχε πάρει για να μεταφέρει το μωρό της σε άλλο νοσοκομείο. Επιπλέον, εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου, η κυρία Γεωργιοπούλου ανέφερε ότι έστελνε φωτογραφίες του παιδιού της με τα εξανθήματα σε άλλους, εξωτερικούς παιδιάτρους, για να της πουν πώς πρέπει να δράσει.

Αφού, λοιπόν, μητέρα και παιδί βρίσκονταν ήδη πάνω από τέσσερις ώρες στο νοσοκομείο και η παιδίατρος δεν είχε φανεί, αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με βουλευτή του νησιού, και συγκεκριμένα τον Διονύση Ακτύπη, προκειμένου να δοθεί εντολή για τη διακομιδή του παιδιού. Όπως είπε η κυρία Γεωργιοπούλου, χρειάστηκε να παρέμβει ο βουλευτής, προκειμένου να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, για να τη συνοδεύσει με το παιδί στο αεροδρόμιο και να γίνει η διακομιδή στο Ρίο.

Μετά το περιστατικό, η παιδίατρος τέθηκε σε αναστολή και διατάχθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ).

Δώδεκα καταγγελίες για την παιδίατρο

Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ολοένα και περισσότερες καταγγελίες έρχονται στο φως για τον ελλειματικό τρόπο που ασκούσε η παιδίατρος τα καθήκοντά της.

Δώδεκα γονείς της Ζακύνθου, καταγγέλλουν «την εγκληματική αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, τονίζοντας ότι «ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας».

Οι γονείς κάνουν λόγο για «ιατρική εξ αποστάσεως», «συστηματική απουσία» της γιατρού, «παρέμβαση της αστυνομίας και του τοπικού βουλευτή κ. Ακτύπη», προκειμένου να προσέλθει η παιδίατρος στο νοσοκομείο, «πλημμελείς διαγνώσεις», καθώς και «ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά».

Η νομική εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου, Διονυσία Αγαλιανού, μιλώντας στο Newsbomb.gr, αναφέρθηκε στη αμέλεια με την οποία λειτουργούσε η παιδίατρος, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γιατρός απουσίαζε αρκετά συχνά από το νοσοκομείο, όχι μόνο στις εφημερίες της, αλλά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου της. Συχνά μάλιστα, σε τριήμερα, όχι απαραίτητα που συνδυάζονταν με αργίες, αλλά ορισμένες Παρασκευές, δεν πήγαινε στη δουλειά της, σημειώνει η δικηγόρος.

«Πήγαινε ο γονέας, δεν ήταν εκεί η γιατρός και την έπαιρναν τηλέφωνο. Δεν πήγαινε να εξετάσει το παιδί και έδινε οδηγίες εξ αποστάσεως», αναφέρει η κυρία Αγαλιανού, η οποία, μάλιστα, επισημαίνει ότι αρκετές φορές οι γονείς έλεγαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία, και μόνο τότε, υπό την απειλή των αρχών ή διά μεσολάβησης του τοπικού βουλευτή, πήγαινε η γιατρός στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, ουκ ολίγες φορές, χρειάστηκε η διακομιδή παιδιών στο Ρίο, όταν η κατάστασή τους επιδεινωνόταν. Αυτή γινόταν είτε με προσωπικά έξοδα των γονέων, καθώς η παιδίατρος δεν έγινε την απαραίτητη άδεια, είτε την έδινε αφού οι γονείς την παρακαλούσαν, ενώ έχουν σημειωθεί και περιστατικά που, χωρίς να εξετάσει τα παιδιά, έκαν εξ αποστάσεως διάγνωση που αποδεικνυόταν εσφαλμένη και έδιωχνε τα παιδιά από το νοσοκομείο.

Πλέον, οι γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της από το νοσοκομείο του νησιού, αντιδρώντας στην πιθανότητα να επιστρέψει στα καθήκοντά της, με την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, κάνοντας λόγο και για «προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών».

Η ανακοίνωση των γονέων

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα» – 12 γονείς της Ζακύνθου καταγγέλλουν την εγκληματική αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο.

Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε.

Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών. Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στη καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου κυρίας Λαγάτουρα από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.

Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία.

Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη».

«Μας έδιωξε από το νοσοκομείο με 3 μηνών βρέφος»

Στο Newsbomb είχε μιλήσει και μία μητέρα, η οποία μόλις είχε γεννήσει, όχι μόνο δεν έβρισκε τη γιατρό για να περιθάλψει το βρέφος της, αλλά όταν την αναζήτησε και τελικά τη βρήκε, δέχθηκε κι επίθεση!

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τον Δεκέμβριο του 2022 «πήγα σε ιδιώτη παιδίατρο, ο οποίος διέγνωσε οξεία βρογχιολίτιδα, συνταγογράφησε φαρμακευτική αγωγή» και συνέστησε στη μητέρα να πάρει το βρέφος και να μεταβεί στο νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς έκρινε ότι χρειαζόταν παροχή οξυγόνου.

Πράγματι η μητέρα πήρε το τριών μηνών βρέφος της και συνοδεία του συζύγου της μετέβη στο ΓΝ Ζακύνθου. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του παιδιού κι έγινε εισαγωγή. Το ημερολόγιο έδειχνε 8/12/2022 ημέρα Πέμπτη. Η εν λόγω παιδίατρος, κλήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό για να προσέλθει στο νοσοκομείο (σ.σ.: είχε εφημερία) και να ασχοληθεί με το περιστατικό. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού, η παιδίατρος έκανε... διάγνωση δια τηλεφώνου και είπε στους νοσηλευτές να χορηγήσουν οξυγόνο στο μωρό. Εμφανίστηκε δε την επομένη κι όταν τη ρώτησε ο σύζυγός μου, γιατί δεν ήρθατε χθες που σας κάλεσαν εκείνη του απάντησε "δεν θα μου πεις εσύ πότε θα έρθω, έχω κι άλλα περιστατικά».

Αγροτικός γιατρός: «Άδικα την περιμένεις, δεν θα έρθει...»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα κι ο αγροτικός γιατρός που υποδέχθηκε το περιστατικό, είπε στη μητέρα «μην την περιμένεις άδικα, δεν πρόκειται να έρθει...» γεγονός που αποδεικνύει ότι η εν λόγω παιδίατρος είχε πάγια τακτική να απέχει από τα καθήκοντά της.

«Εγώ συνέχισα να χορηγώ στο παιδί εισπνεόμενα (σ.σ: aerolin, flixotide) κι όταν το έμαθε η γιατρός, επιτέθηκε και σε μένα λέγοντάς μου 'από πού κι ως πού έδωσες aerolin; Εγώ δίνω εντολές εδώ' κι εγώ της ανταπάντησα ότι αφού έλειπες και δεν ήρθες ποτέ τι να κάνω; Συνέχισα να ακολουθώ την εντολή του ιδιώτη παιδιάτρου» πρόσθεσε η μητέρα.

«Μας έδιωξε από το νοσοκομείο και μας είπε "να μάθετε να φέρεστε"»

Ωστόσο, ο... Γολγοθάς για την καταγγέλλουσα δεν είχε τελειώσει εκεί. Το παιδί συνέχισε να έχει υψηλό πυρετό και η γιατρός παρέμενε και τις επόμενες ημέρες άφαντη, παρά τις οχλήσεις από τους γονείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αφού είδε κι αποείδε, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Πήρε το παιδί και επιχείρησε να το κάνει ένα δροσερό ντους για να του ρίξει τον πυρετό. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει «άνοιξα τη βρύση και άρχισε να τρέχει λάσπη!

Τότε πήγα στο γραφείο των ιατρών κι άρχισα να φωνάζω και τότε αποφάσισε να εμφανιστεί η κυρία συνοδεία Αστυνομίας! Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει "για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό" και μου έδωσε ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό».

Όπως τόνισε η μητέρα του βρέφους «αφού μας έδιωξαν, τη Δευτέρα πήγα εκ νέου στο νοσοκομείο και ζήτησα ΕΚΑΒ για να μεταβούμε συνοδεία ιατρού στην Πάτρα, μιας και το παιδί δεν βελτιωνόταν. Πήγαμε στην βραχεία νοσηλεία, όμως ο αγροτικός γιατρός δεν μπορούσε να υπογράψει για να κληθεί το ΕΚΑΒ, καθώς έπρεπε να το κάνει η παιδίατρος... Τελικά πήρα ιδιώτη γιατρό, πλήρωσα 800 ευρώ τη διακομιδή με το ασθενοφόρο και πήγαμε στην Πάτρα όπου εισαχθήκαμε και μείναμε για δύο μήνες...»

Στο παιδί διέγνωσαν σηψαιμικό σταφυλόκοκκο. Το βρέφος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μεταξύ άλλων, όμως ευτυχώς ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που πέρασε και σήμερα χαίρει άκρας υγείας.

