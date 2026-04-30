Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαντούν στον Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με την παιδίατρο

Snapshot Η ΟΕΝΓΕ απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με την παιδία στη Σάμο, καταγγέλλοντας την υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη μετακίνηση της γιατρού ως «αντίτιμο» για την υπηρεσία της στην Αττική, κάτι που η ΟΕΝΓΕ απορρίπτει ως πολιτική υποστελέχωσης.

Η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει ότι η γιατρός αναγκάστηκε να κάνει πέντε συνεχόμενα 24ωρα εφημερίες, κάτι που θεωρεί παράνομο και επικίνδυνο.

Η Ομοσπονδία κριτικάρει την προσφορά δωρεάν στέγης από τον υπουργό ως ανεπαρκή και υποτιμητική για τις ανάγκες της γιατρού.

Η ΟΕΝΓΕ ζητά μόνιμες προσλήψεις γιατρών για να αντιμετωπιστούν οι τραγικές συνθήκες εργασίας και η υπερεφημέρευση στην περιφέρεια.

Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και παρουσιάζει μια ειδικευόμενη παιδίατρο σε περιφερειακό νοσοκομείο να καταγγέλλει τις εργασιακές συνθήκες, αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο X «απάντησε» στη νεαρή αγροτική ιατρό, η οποία είπε ότι έκανε πέντε μέρες εφημερία.

Η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, έφερε την αντίδραση της ΟΕΝΓΕ, η οποία με ανακοίνωσή της, καταφέρεται κατά του υπουργού, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής. Όμως οι μετακινήσεις είναι συστατικό κομμάτι της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης και δεν αφορούν μόνο τους συναδέλφους αγροτικούς που υπηρετούν στην Αττική».

Μάλιστα οι εκπρόσωποι του κλάδου, που εκπροσωπεί όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ, μιλούν και για την αναφορά του υπουργού Υγείας στον αριθμό των παιδιών που φέρεται να εξέτασε η συγκεκριμένη γιατρός, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στην "απάντησή" του ο υπουργός ομολογεί πως η συνάδελφος εξαναγκάστηκε να εφημερεύει σερί επί πέντε συνεχόμενα 24ωρα κάτι που είναι εξοντωτικό, επικίνδυνο και προδήλως παράνομο.

Πολύ περισσότερο είναι εξοργιστικό ο υπουργός υγείας να θεωρεί ότι μέτρο της εντατικοποίησης είναι ο αριθμός των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται και όχι οι ώρες που εφημερεύει ένας γιατρός. Σε λίγο θα μας πουν ότι η πληρωμή της εφημερίας, θα καθορίζεται από τον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται και όχι από τον αριθμό των ωρών εργασίας».

Σχολιάζουν δε και την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη για τη στέγη που της παραχωρήθηκε. «Μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ ο υπουργός λέει πως η γιατρός έπρεπε να... τον ευχαριστήσει κιόλας ( ! ) για την δωρεάν διαμονή ( ! ! ) σε ένα δωμάτιο που η γιατρός δεν πρόλαβε καλά καλά ούτε να δει το εσωτερικό του διότι έπρεπε διαρκώς να βρίσκεται στο νοσοκομείο».

Εξάλλου, η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την υποστελέχωση που φέρνει αντίστοιχα περιστατικά στο προσκήνιο σαν κι αυτό της Σάμου. «Οι συνθήκες εργασίας στις δημόσιες δομές υγείας, στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ειδικά στην περιφέρεια, είναι τραγικές. Η τεράστια υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και συνθήκες που εξουθενώνουν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά τόσο τους γιατρούς — ιδιαίτερα τους νέους — με σοβαρές συνέπειες τόσο και για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς» αναφέρει κλείνοντας η Ομοσπονδία ζητώντας μόνιμες προσλήψεις γιατρών.

