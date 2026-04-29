O Άδωνις απαντά στο viral βίντεο με την ειδικευόμενη γιατρό: «Καμία υπερεργασία»

Με μια ανάρτηση στο «X», ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στην κριτική που δέχεται το ΕΣΥ, με αφορμή το βίντεο μιας νεαρής γιατρού που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Στην αναρτησή του ο υπουργός Υγείας αναφέρει: Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Η Viral ανάρτηση της ειδικευόμενης παιδιάτρου

Νωρίτερα, μια νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρος, που κάνει το αγροτικό της σε νοσοκομείο της περιφέρειας, συγκλόνισε το διαδίκτυο, με το βίντεο που ανάρτησε η ίδια, μιλώντας για τις εργασιακές συνθήκες τις οποίες βιώνει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η κοπέλα έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας, με την ίδια να λέει ότι φοβάται να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν προλαβαίνει καν να πάει στο δωμάτιό της να αλλάξει ρούχα, και να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

«Είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη»

Όπως εξομολογείται η ίδια, «είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη. Έφυγα τρέχοντας στις 8 το πρωί να πάω στο δωμάτιο που είναι 15 λεπτά μακριά, να φάω, να κάνω ένα μπάνιο, να αλλάξω ρούχα. Δεν πρόλαβα να πάω, πήγε 9 η ώρα και με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε παιδάκι» λέει με λυγμούς η νεαρή επιστήμονας.

Συνεχίζοντας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν είναι απάντηση (σ.σ.: στο πρόβλημα) το "πήγαινε σπίτι σου κι αν είναι θα σε φωνάξουμε". Αυτό είναι ψυχοφθόρο για έναν γιατρό. Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες. Τι να κάνω, πώς θα φύγω όταν έρχεται παιδί; Να πω ότι έφυγα λίγο να πάρω αέρα, να κάνω μπάνιο να αλλάξω ρούχα, να φάω;

Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες, ξημερώνει έκτη μέρα εφημερίας. Τη Δευτέρα φεύγω. Έχω υπογράψει ότι θα είμαι αγροτικός γιατρός για να πάρω την ειδικότητά μου» συνεχίζει στο ίδιο ύφος η κοπέλα, η οποία έχει καταρρεύσει και προφανώς δεν μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς της, που είναι παιδιά, καθώς δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον ίδιο της τον εαυτό».

Στο κλείσιμο του βίντεο, η παιδίατρος ακούγεται να λέει: «Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, κλείστε το αν δεν μπορείτε, είμαι κουρασμένη, δεν βγαίνει...».

Διαβάστε επίσης