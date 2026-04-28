Άδωνις Γεωργιάδης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς ο Μητσοτάκης

Χειμαρρώδης ήταν ο λόγος του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, στο προσυνέδριο της ΝΔ.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την παράταξη της ΝΔ και έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς στην ιστορία της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε αρχικά.

«Έχω βαρεθεί να ακούω την μίρλα και την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, που δεν έχει να προτείνει τίποτα για τη χώρα, και ΜΜΕ για να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να φέρουν τι;»

Ανέλυσε τι έχει γίνει στη χώρα τις τελευταίες 15 μέρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διαμαρτυρία έξω από νοσοκομεία από αριστερούς διαδηλωτές λέγοντας: «Συμπαθώ τους κομμουνιστές, διασκεδάζω»

«Μπορεί να με βρίζουν όλη μέρα, δεν πολυστενοχωριεμαι, από το ένα αυτί μπαίνουν από το άλλο βγαίνουν, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι η Υγεία αλλάζει», είπε σε άλλο σημείο.

«Θα κερδίσουμε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, και να δω τι θα κάνετε το βράδυ των εκλογών που θα κλαίνε πάλι», κατέληξε