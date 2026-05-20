Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Τα 52 μέτρα που «καίνε» τον οδηγό της BMW - Τι αποκαλύπτει η αυτοψία

Snapshot Η έκθεση αυτοψίας αποκαλύπτει ίχνη ολίσθησης 52,5 μέτρων της BMW που οδηγούσε ο 44χρονος, δείχνοντας ότι είχε χάσει τον έλεγχο πριν σταματήσει.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου

Λίνδου με ανώνυμη οδό, όπου βρέθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη σηματοδότη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κατά το ατύχημα.

Ο οδηγός της BMW υποβλήθηκε σε αρνητικό αλκοτέστ, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Αντίθετες μαρτυρίες υπάρχουν για το ποιος παραβίασε το κόκκινο φανάρι, με αυτόπτη μάρτυρα να καταθέτει ότι ο 44χρονος ήταν υπεύθυνος.

Η έρευνα συνεχίζεται με πραγματογνωμοσύνη και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο όπου μητέρα και κόρη έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους, όταν το όχημα που επέβαιναν εμβολίστηκε από την γκρι BMW που οδηγούσε 44χρονος.

Αξιωματικοί της Τροχαίας που μετέβησαν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα πραγματοποίησαν αυτοψία μέσα από την οποία σχηματίζεται μία ψύχραιμη αλλά αδυσώπητη περιγραφή της βίαιης σύγκρουσης που κόστισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Η αυτοψία και τα ευρήματα στον δρόμο

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Τροχαίας το κεντρικό εύρημα είναι τα ίχνη της πλάγιας ολίσθησης του συνολικού μήκους 52,50 μέτρων του μοιραίου οχήματος.

Τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, δηλαδή στο ρεύμα προς το οποίο κινούνταν η γκρι BMW. Τόσο η κατεύθυνση όσο και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ό,τι ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πριν ακόμη σταματήσει.

Παράλληλα, από το όχημα που επέβαιναν η 56χρονη με τον 26χρονη κόρη της, βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων. Οι χαραγές αυτές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και μαρτυρούν τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα μετά την σφοδρή πρόσκρουση. Στο μπροστινό τμήμα της BMW εντοπίστηκαν λάδια, στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα ενώ θραύσματα γυαλιών και πλαστικών εξαρτημάτων εντοπίστηκαν διάσπαρτα τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενη οικία.

Τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν τελικά στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο — που κινούνταν το BMW. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των ιχνών ολίσθησης και των χαραγών, σχηματίζει μια σαφή εικόνα για τη δυναμική της σύγκρουσης.

Η κατάσταση των οχημάτων

Η γκρι BMW έφερε σοβαρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος της. Αντίστοιχα το άλλο όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα και επέβαιναν οι δύο γυναίκες έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος. Πρόκειται για την πλευρά που δέχθηκε τον κύριο κτύπο της σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι και τα δύο οχήματα ήταν εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας μπρος και πίσω και είχαν έγκυρο ΚΤΕΟ με την κατάστασή τους προ του ατυχήματος να χαρακτηρίζεται ως ενδεικτικά καλή.

Το κρίσιμο εύρημα με τον σηματοδότη

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με ανώνυμη οδό που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου, στο ύψος γνωστού καταστήματος της περιοχής. Στο σημείο εκείνο η Εθνική Οδός είναι διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 9,60 μέτρων, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μια επιπλέον αριστερόστροφη λωρίδα στο ρεύμα προς Λίνδο. Η ανώνυμη οδός είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 7,50 μέτρων, με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. Οδόστρωμα άσφαλτος, κατάσταση ξηρά, ευθεία ευθεία γραμμή και στις 2 οδούς.

Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή από την Εθνική Οδό προς την ανώνυμη οδό.

Στο σημείο αυτό η έκθεση της Τροχαίας καταγράφει ένα εύρημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της υπόθεσης: κατά την άφιξη των Αρχών στο σημείο, στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Λειτουργούσαν κανονικά μόνο η πορτοκαλί και η πράσινη.

Στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξιό πεζοδρόμιο του ίδιου ρεύματος, ωστόσο, η ένδειξη αριστερόστροφου βέλους λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις. Υπάρχει επίσης διάβαση πεζών οριζόμενη με οριζόντιες διαγραμμίσεις και φωτεινούς σηματοδότες.

Σημειώνεται ότι το εύρημα της βλάβης στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας δεν έχει ακόμη ερμηνευθεί ως προς τη χρονική του συνάφεια με τη στιγμή του ατυχήματος ενώ δεν είναι γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της. Ωστόσο παραμένει ως ένα στοιχείο που η έρευνα οφείλει να διερευνήσει και να αποσαφηνίσει.

Ο έλεγχος αλκοόλ, η σύλληψη και οι διώξεις

Ο οδηγός του BMW υποβλήθηκε αμέσως σε έλεγχο αλκοτέστ με ηλεκτρονική συσκευή Drager. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, 0,00 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Παράλληλα, παραγγέλθηκε λήψη αίματος για ανίχνευση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Για τις δύο θανούσες παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή και λήψη αίματος. Η κατάσταση και η εμφάνιση του οδηγού και των συνεπιβατών του χαρακτηρίζονται στην έκθεση ως καλές.

Ο 44χρονος οδηγός της ΒΜW συνελήφθη αυθημερόν, αμέσως μετά το φρικτό τροχαίο. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα: η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος, η δεύτερη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή και η υπόθεση οδεύει προς τακτική ανάκριση.

Οι αντικρουόμενες μαρτυρίες και η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα

Το ερώτημα για τον σηματοδότη παραμένει ως το επίκεντρο της αντιδικίας. Ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, ωστόσο ισχυρίζεται ότι το όχημα που επέβαιναν τα θύματα παραβίασε κόκκινο φανάρι προκειμένου να πραγματοποιήσει στροφή και καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης. Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει η σύντροφός του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα ως επιβάτης.

Η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα έρχεται από αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 44χρονος ήταν αυτός που παραβίασε το κόκκινο φανάρι. Η κατάθεση του, εφόσον εκτιμηθεί με την ανάλογη βαρύτητα, δύναται να αλλάξει ριζικά τον επιμερισμό ευθύνης. Σημειώνεται ότι η υπερβολική ταχύτητα από μόνη της αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο ανεξαρτήτως του ποιος παραβίασε το κόκκινο.

Από το παρακείμενο κατάστημα ζητήθηκε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διορίστηκε πραγματογνώμονας. Τεχνικές εκτιμήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία με στόχο την ανασύνθεση της πλήρους αλληλουχίας των γεγονότων.

Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος

Σημειώνεται πως νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 44χρονος οδηγός της BMW αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους).

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης