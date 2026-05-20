Κόμμα Καρυστιανού: Δεν μπορούμε να κάνουμε face control σε όσους φωτογραφίζονται μαζί της

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου του υπό δημιουργία κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού την Κυριακή 17 Μαΐου

Θανάσης Αυγερινός/Twitter
Αποστάσεις από όσους φωτογραφίζονται με την ίδια ή με συνεργάτες της παίρνει η Μαρία Καρυστιανού, μέσω μακροσκελούς ανακοίνωσης του επιτελείου του υπο δημιουργία κόμματός της.

Η ανακοίνωση έρχεται από αναφορές σχετικά με άτομα τα οποία βρέθηκαν στο γραφείο της στενής συνεργάτιδος Μαρίας Γρατσία την Κυριακή, όπου υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τις ανοφορές περί ρωσικών επιρροών.

«Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου», τονίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Αυτό ακριβώς συνέβη για πολλοστή φορά και κατά τη διαδικασία υπογραφής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων».

«Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί “φυτευτοί” και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κάποια καραντίνα, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο», σημειώνει το επιτελείο της κ. Καρυστιανού.

Η ανακοίνωση:

Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν την Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενό συνεργάτη της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε.

Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου. Αυτό ακριβώς συνέβη για πολλοστή φορά και κατά τη διαδικασία υπογραφής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων.

Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί “φυτευτοί” και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κάποια καραντίνα, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.

Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης στις 18:30.

