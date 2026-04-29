Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

Μια νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρος, που κάνει το αγροτικό της σε νοσοκομείο της περιφέρειας, έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο, με το βίντεο που ανάρτησε η ίδια, μιλώντας για τις εργασιακές συνθήκες τις οποίες βιώνει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η κοπέλα έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας, με την ίδια να λέει ότι φοβάται να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν προλαβαίνει καν να πάει στο δωμάτιό της να αλλάξει ρούχα, και να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

«Είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη»

Όπως εξομολογείται η ίδια, «είναι Σάββατο κι εφημερεύω από την Τρίτη. Έφυγα τρέχοντας στις 8 το πρωί να πάω στο δωμάτιο που είναι 15 λεπτά μακριά, να φάω, να κάνω ένα μπάνιο, να αλλάξω ρούχα. Δεν πρόλαβα να πάω, πήγε 9 η ώρα και με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε παιδάκι» λέει με λυγμούς η νεαρή επιστήμονας.

Συνεχίζοντας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν είναι απάντηση (σ.σ.: στο πρόβλημα) το "πήγαινε σπίτι σου κι αν είναι θα σε φωνάξουμε". Αυτό είναι ψυχοφθόρο για έναν γιατρό. Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες. Τι να κάνω, πώς θα φύγω όταν έρχεται παιδί; Να πω ότι έφυγα λίγο να πάρω αέρα, να κάνω μπάνιο να αλλάξω ρούχα, να φάω;

Δεν μπορώ να είμαι τόσες μέρες, ξημερώνει έκτη μέρα εφημερίας. Τη Δευτέρα φεύγω. Έχω υπογράψει ότι θα είμαι αγροτικός γιατρός για να πάρω την ειδικότητά μου» συνεχίζει στο ίδιο ύφος η κοπέλα, η οποία έχει καταρρεύσει και προφανώς δεν μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς της, που είναι παιδιά, καθώς δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον ίδιο της τον εαυτό».

Στο κλείσιμο του βίντεο, η παιδίατρος ακούγεται να λέει: «Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, κλείστε το αν δεν μπορείτε, είμαι κουρασμένη, δεν βγαίνει...».