ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον πολιτικό κωλοτούμπα;

Με μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του για την απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο κατασκοπείας.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι «ο κ. Ανδρουλάκης, μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο». «Αλλά εγώ ήμουν ο "αντιθεσμικός" και ο κ. Ανδρουλάκης ο "θεσμικός"….για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες», ανέφερε ο υπ. Υγείας.

Στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως "αντιθεσμικό" τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις».

«Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα; Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα; Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ.

«Ομολογούν» και οι βουλευτές της ΝΔ

Παράλληλα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δεν άφησε ασχολίαστη την επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία ασκούν έντονη κριτική στο λεγόμενο επιτελικό κράτος και διαμαρτύρονται για το ότι οι βουλευτές καλούνται να επωμιστούν τις ευθύνες της κυβέρνησης σε πολλαπλά ζητήματα, ενώ τις επιτυχίες τις καρπώνονται ως επί το πλείστον εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Στην επιστολή κάνουν μάλιστα λόγο για «υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες» και θέτουν «ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία».

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο "επιτελικός" αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.