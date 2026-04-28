ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον πολιτικό κωλοτούμπα;

Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη για την επικριτική δημόσια επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ κατά της κυβέρνησης

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη για ασυνέπεια και έλλειψη πολιτικής αξιοπας σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.
  • Ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Ανδρουλάκη "θεσμικό" ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε ως "αντιθεσμικός" στην αντιπαράθεσή τους για το σκάνδαλο.
  • Πέντε βουλευτές της ΝΔ εξέφρασαν δημόσια κριτική για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και τις θεσμικές ανισορροπίες στην κυβέρνηση.
  • Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι ο αυταρχισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία και προτείνει δημοκρατική επανεκκίνηση με δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Με μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του για την απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο κατασκοπείας.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι «ο κ. Ανδρουλάκης, μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο». «Αλλά εγώ ήμουν ο "αντιθεσμικός" και ο κ. Ανδρουλάκης ο "θεσμικός"….για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες», ανέφερε ο υπ. Υγείας.

Στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως "αντιθεσμικό" τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις».

«Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα; Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα; Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ.

«Ομολογούν» και οι βουλευτές της ΝΔ

Παράλληλα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δεν άφησε ασχολίαστη την επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία ασκούν έντονη κριτική στο λεγόμενο επιτελικό κράτος και διαμαρτύρονται για το ότι οι βουλευτές καλούνται να επωμιστούν τις ευθύνες της κυβέρνησης σε πολλαπλά ζητήματα, ενώ τις επιτυχίες τις καρπώνονται ως επί το πλείστον εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Στην επιστολή κάνουν μάλιστα λόγο για «υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες» και θέτουν «ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία».

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο "επιτελικός" αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η φιλική χειρονομία του στον βασιλιά Κάρολο που «έσπασε» το πρωτόκολλο

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ψαράδες έσωσαν σπάνιο δίχρωμο αστακό και τον δώρισαν σε ενυδρείο - Είναι μισός πορτοκαλί, μισός καφέ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Ζωή για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών - «Όχι» στην παράσταση του Δημοσίου

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας δεν κατεδαφίζονται

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

VW: Τα λεφτά στην Κίνα, οι μειώσεις στην Ευρώπη

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση

10:47LIFESTYLE

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ – Αποχώρησε ο Βασίλης Παπαδρόσος

10:43ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκή έγκριση σε νέο εμβόλιο κατά του RSV για την πρόληψη της λοίμωξης σε νεογνά και βρέφη

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον πολιτικό κωλοτούμπα;

10:40ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος AKTOR επεκτείνεται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Sun Force Two

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Συμβαίνει τώρα: Άγνωστος πυροβόλησε με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

10:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη είναι μία και ενιαία»

10:35ANNOUNCEMENTS

Συνεργασία έκπληξη της Airbus με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για κοινά έργα στα πεδία Άμυνας και Διαστήματος

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η συγγνώμη του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ: «Ήταν ένα ελαφρύ σατιρικό αστείο»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: ΕΔΕ για την καθηγήτρια που πρόβαλε θρίλερ εν ώρα διδασκαλίας

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένης: Ουρές χιλιομέτρων λόγω ανατροπής φορτηγού - Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο - Εικόνες και βίντεο από το σημείο

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Έχει τόσο απούλητο πετρέλαιο που το αποθηκεύει σε εγκαταλελειμμένες δεξαμενές και το μεταφέρει σιδηροδρομικώς στην Κίνα

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο καθ'ομολογίαν δολοφονός του 27χρονου - Τι θα ισχυριστεί

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ρόδο: Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen παρουσιάζει νέο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Συμβαίνει τώρα: Άγνωστος πυροβόλησε με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ρόδο: Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της άνανδρης επίθεσης, που ξυλοκόπησε την 22χρονη οδηγό και της έσπασε το πόδι

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένης: Ουρές χιλιομέτρων λόγω ανατροπής φορτηγού - Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο - Εικόνες και βίντεο από το σημείο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας δεν κατεδαφίζονται

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

10:47LIFESTYLE

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ – Αποχώρησε ο Βασίλης Παπαδρόσος

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τρώτε μια μπανάνα κάθε μέρα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενοι - νεκροί επιστήμονες: Πρώην πράκτορας του FBI εξηγεί τι πραγματικά έχει συμβεί

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Έχει τόσο απούλητο πετρέλαιο που το αποθηκεύει σε εγκαταλελειμμένες δεξαμενές και το μεταφέρει σιδηροδρομικώς στην Κίνα

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η συγγνώμη του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ: «Ήταν ένα ελαφρύ σατιρικό αστείο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ