Ρύθμιση για την αναβολή στράτευσης νέων γιατρών - ΙΣΠ: «Εκπαίδευση και θητεία πρέπει να συμβαδίζουν»

Ικανοποίηση στον ιατρικό κόσμο για τη μερική υπαναχώρηση της κυβέρνησης, ως προς τη στράτευση των νέων γιατρών 

Διονυσία Προκόπη

Παράταση της αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών μέχρι το τέλος του 2027, προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση.

Τη νομοθετική παρέμβαση υποδέχτηκαν με ικανοποίηση ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, καθώς η προηγούμενη ρύθμιση έχει προκαλέσει προβλήματα στην απόκτηση ειδικότητας των νέων γιατρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο νόμος 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταργεί την αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Επίσης όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται στον αέρα. Ο ΠΙΣ έχει ζητήσει την επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς το 33ο έτος της ηλικίας.

Την πλήρη επαναφορά του δικαιώματος στην αναβολή στράτευσης λόγω ιατρικής ειδικότητας, όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, ζητούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Όπως αναφέρει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση, ρυθμίζεται το πρόβλημα που προέκυψε για τους γιατρούς που, είτε απολύθηκαν αφού δεν μπορούσαν να πάρουν αναβολή ή δεν διορίστηκαν για ειδικότητα αυτή την περίοδο, για τον ίδιο λόγο.

«Η κυβέρνηση υπαναχωρεί μερικώς κάτω από την πίεση και τις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ και οι φοιτητικοί σύλλογοι ιατρικών σχολών. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα σε πρωτοβουλία νομοθετικού χαρακτήρα που θα επιταχύνει την αναγκαία εφαρμογή της διάταξης».

Πλατανησιώτης: «Να αναγνωριστεί η προσφορά των νέων ιατρών»

Ικανοποίηση για τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Υγείας, εκφράζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ). Με τη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση δικαιώματος αναβολής στράτευσης έως το τέλος του 2027 σε ιατρούς που βρίσκονται σε διαδικασία ειδικότητας, η οποία μπορεί να διαρκεί έως το έτος συμπλήρωσης του 33ου έτους της ηλικίας τους. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επαναφοράς αιτήσεων ειδικότητας για όσους είχαν απορριφθεί ή δεν είχαν λάβει αναβολή από τον Ιανουάριο του 2026.

Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αναγνώριση του πολυσχιδούς κοινωνικού ρόλου, τον οποίο επιτελούν οι νέοι ιατροί που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Επισημαίνεται ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες όχι μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία, αλλά και σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στηρίζοντας έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας και προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες, ιδίως στους κατοίκους της περιφέρειας και τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα μορφή θητείας, όπως αυτή έχει τεθεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», κρίνεται σκόπιμο από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά να υπάρξει πρόβλεψη για την ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των νέων ιατρών. Ο ΙΣΠ προτείνει τη θέσπιση μέτρων, όπως «η απονομή τιμητικού βαθμού, η χορήγηση συστατικών επιστολών ή άλλων μορφών θεσμικής αναγνώρισης, που θα αποτυπώνουν την υπηρεσία τους προς την Πατρίδα και την πολύτιμη συμβολή τους στην υγειονομική κάλυψη των ακριτικών περιοχών».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, Νικόλαος Πλατανησιώτης ανέφερε: «Εκπαίδευση και θητεία πρέπει να συμβαδίζουν για τους νέους ιατρούς. Η ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των συλλογικών παρεμβάσεων της ιατρικής κοινότητας και δεν μπορεί να μην εκφραστεί η ικανοποίησή μας. Οι νέοι ιατροί δεν αποτελούν απλώς ένα έμψυχο δυναμικό σε εκπαίδευση, αλλά αποτελούν τον κρίσιμο πυλώνα στήριξης της δημόσιας υγείας, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας.

»Με τις παρεμβάσεις μας έχουμε επισημάνει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέπουν να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους, αλλά και να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά τους, ιδιαίτερα όταν αυτή εκδηλώνεται σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισλαμαμπάντ απόψε ο ΥΠΕΞ του Ιράν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι μεταδίδει το Reuters

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σύλληψη στην πλατεία Μαβίλη – 15χρονος μαθητής με σουγιά σε σχολική εκδρομή

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στο Φόρουμ των Δελφών: Ενεργειακή μετάβαση, αλλά με ρεαλισμό

14:22ΥΓΕΙΑ

Ρύθμιση για την αναβολή στράτευσης νέων γιατρών - ΙΣΠ: «Εκπαίδευση και θητεία πρέπει να συμβαδίζουν»

14:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 21χρονη έκανε τρεις δουλειές για να αγοράσει το σπίτι της γιαγιάς της, που είχε αναγκαστεί να πουλήσει

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Νέα απάτη με τη μέθοδο του λογιστή - Πήραν 24.000 ευρώ από 87χρονο

14:04ΕΥ ΖΗΝ

Ωμό αυγό στον καφέ; Γιατί οι ειδικοί τραβάνε τα μαλλιά τους με το νέο viral trend στα social media

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: «Κάνε rebranding στα λεωφορεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης» - Πώς λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό

13:48LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Κλείδωσε» η επιστροφή της στην εκπομπή

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα δύο τρίτα των ανθρώπων που αντιμετώπισαν επισιτιστικές κρίσεις το 2025 ζούσαν σε 10 χώρες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

13:16ΕΘΝΙΚΑ

Στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα «Κίμων» - Δείτε το βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Το κοντοσούβλι μέσα στο top 10 των κορυφαίων παραδοσιακών πιάτων του κόσμου

12:58ANNOUNCEMENTS

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

12:52ANNOUNCEMENTS

Ο τελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ με 400+ αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

12:50ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τη «Νευροεπεμβατική Ιατρική»-Στο επίκεντρο τα εγκεφαλικά επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

13:16ΕΘΝΙΚΑ

Στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα «Κίμων» - Δείτε το βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Μακρόν υπογράφουν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής Ελλάδας - Γαλλίας: Η νέα ρήτρα «ένοπλης δράσης» ακόμη και αν παραβιαστούν «κυριαρχικά δικαιώματα»

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σύλληψη στην πλατεία Μαβίλη – 15χρονος μαθητής με σουγιά σε σχολική εκδρομή

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισλαμαμπάντ απόψε ο ΥΠΕΞ του Ιράν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι μεταδίδει το Reuters

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ