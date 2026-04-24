Ρύθμιση για την αναβολή στράτευσης νέων γιατρών - ΙΣΠ: «Εκπαίδευση και θητεία πρέπει να συμβαδίζουν»

Παράταση της αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών μέχρι το τέλος του 2027, προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση.

Τη νομοθετική παρέμβαση υποδέχτηκαν με ικανοποίηση ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, καθώς η προηγούμενη ρύθμιση έχει προκαλέσει προβλήματα στην απόκτηση ειδικότητας των νέων γιατρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο νόμος 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταργεί την αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Επίσης όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται στον αέρα. Ο ΠΙΣ έχει ζητήσει την επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς το 33ο έτος της ηλικίας.

Την πλήρη επαναφορά του δικαιώματος στην αναβολή στράτευσης λόγω ιατρικής ειδικότητας, όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, ζητούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Όπως αναφέρει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση, ρυθμίζεται το πρόβλημα που προέκυψε για τους γιατρούς που, είτε απολύθηκαν αφού δεν μπορούσαν να πάρουν αναβολή ή δεν διορίστηκαν για ειδικότητα αυτή την περίοδο, για τον ίδιο λόγο.

«Η κυβέρνηση υπαναχωρεί μερικώς κάτω από την πίεση και τις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ και οι φοιτητικοί σύλλογοι ιατρικών σχολών. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα σε πρωτοβουλία νομοθετικού χαρακτήρα που θα επιταχύνει την αναγκαία εφαρμογή της διάταξης».

Πλατανησιώτης: «Να αναγνωριστεί η προσφορά των νέων ιατρών»

Ικανοποίηση για τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Υγείας, εκφράζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ). Με τη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση δικαιώματος αναβολής στράτευσης έως το τέλος του 2027 σε ιατρούς που βρίσκονται σε διαδικασία ειδικότητας, η οποία μπορεί να διαρκεί έως το έτος συμπλήρωσης του 33ου έτους της ηλικίας τους. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επαναφοράς αιτήσεων ειδικότητας για όσους είχαν απορριφθεί ή δεν είχαν λάβει αναβολή από τον Ιανουάριο του 2026.

Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αναγνώριση του πολυσχιδούς κοινωνικού ρόλου, τον οποίο επιτελούν οι νέοι ιατροί που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Επισημαίνεται ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες όχι μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία, αλλά και σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στηρίζοντας έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας και προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες, ιδίως στους κατοίκους της περιφέρειας και τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα μορφή θητείας, όπως αυτή έχει τεθεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», κρίνεται σκόπιμο από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά να υπάρξει πρόβλεψη για την ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των νέων ιατρών. Ο ΙΣΠ προτείνει τη θέσπιση μέτρων, όπως «η απονομή τιμητικού βαθμού, η χορήγηση συστατικών επιστολών ή άλλων μορφών θεσμικής αναγνώρισης, που θα αποτυπώνουν την υπηρεσία τους προς την Πατρίδα και την πολύτιμη συμβολή τους στην υγειονομική κάλυψη των ακριτικών περιοχών».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, Νικόλαος Πλατανησιώτης ανέφερε: «Εκπαίδευση και θητεία πρέπει να συμβαδίζουν για τους νέους ιατρούς. Η ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των συλλογικών παρεμβάσεων της ιατρικής κοινότητας και δεν μπορεί να μην εκφραστεί η ικανοποίησή μας. Οι νέοι ιατροί δεν αποτελούν απλώς ένα έμψυχο δυναμικό σε εκπαίδευση, αλλά αποτελούν τον κρίσιμο πυλώνα στήριξης της δημόσιας υγείας, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας.

»Με τις παρεμβάσεις μας έχουμε επισημάνει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέπουν να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους, αλλά και να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά τους, ιδιαίτερα όταν αυτή εκδηλώνεται σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες».

