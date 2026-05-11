Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων έχει προαναγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματιστεί στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ανάμεσα σε άλλα διεκδικούν:

επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής,

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,

ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους σε θεσμικές αλλαγές, όπως το νέο πειθαρχικό πλαίσιο, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και πιθανές παρεμβάσεις στο καθεστώς μονιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Μεταξύ άλλων, τίθενται αιτήματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

