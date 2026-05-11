Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα την Τετάρτη 13 Μαΐου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις, αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Στη σχετική επιστολή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.

Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).

Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.

Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους».

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.

Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας

«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017 Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει και τις συγκοινωνίες, καθώς δεν αποκλείονται στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

