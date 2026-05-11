Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Ανθή Κουρεντζή

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

INTIME NEWS

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα την Τετάρτη 13 Μαΐου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις, αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Στη σχετική επιστολή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

  • Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.
  • Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).
  • Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.
  • Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους».

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.

Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι:

  • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας
    «Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση
  • Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ
    Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου
  • Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει και τις συγκοινωνίες, καθώς δεν αποκλείονται στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την μάχη της με το αλκοόλ: «Με έκανε να χάσω τον εαυτό μου»

10:26LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Υπέρλαμπρη και συγκινημένη επέστρεψε στην εκπομπή – Τα πρώτα λόγια

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο κρας τεστ για τον Στάρμερ - Κρίσιμη ομιλία για να κρατήσει την πρωθυπουργία

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο με πατίνι - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά

10:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας

10:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Μια νόσος που μας αφορά όλους

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

09:46LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση της Ρίας Ελληνίδου - Του απάντησε: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi αναβιώνει το θρυλικό Auto Union των 326 χλμ./ώρα

09:39LIFESTYLE

«Λύγισε» η Έλλη Κοκκίνου για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήταν πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά ξέσπασε αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωση του στο Νεπάλ - Ασφαλείς όλοι οι επιβάτες

09:21WHAT THE FACT

«Παράγουν περισσότερη ισχύ από το ίδιο φως»: Η Ιαπωνία φέρνει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια

09:19WHAT THE FACT

Ρώσος αποκοιμήθηκε σε παγκάκι στους -20°C, πέθανε, αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν στη ζωή ξεπαγώνοντάς τον

09:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Τιμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς και ισοφάρισαν τη σειρά - Αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:51WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεράσια από... χρυσάφι: Απαγορευτική πλέον η τιμή τους - Πόσο κοστίζει το κιλό

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και τι παίρνουν - Αναλυτικά τα ποσά

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαγνήτισε τα βλέμματα ο Akylas στο «Τιρκουάζ Χαλί» με εμφάνιση εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζυμαρικά: Οριακά ανοδικές οι πωλήσεις την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα – Η εταιρεία «έκπληξη» που είναι Νο1 σε παραγωγή και εξαγωγές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Παγκόσμιος συναγερμός - Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ