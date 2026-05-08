Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τη συμμετοχή ή όχι των εργαζόμενων στα ΜΜΜ στην κινητοποίηση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αρχείου - Eurokinissi
Την Τετάρτη 13 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με το συλλαλητήριο να προγραμματίζεται για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.
  • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.
  • Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.
  • Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.
  • Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Ως προς τα μέσα μεταφοράς επικρατεί αβεβαιότητα αναφορικά με τη λειτουργία τους την ημέρα της απεργίας. Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις για συμμετοχή ή όχι στην κινητοποίηση.

