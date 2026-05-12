Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Η ώρα της απεργιακής συγκέντρωσης την προσεχή Τετάρτη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, με αιτήματα αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, χωρίς όμως πλήρη αναστολή της λειτουργίας τους.
  • Την ημέρα της απεργίας, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να γίνονται από τους εκπαιδευτικούς που δεν απεργούν.
  • Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ., με αιτήματα και αντιδράσεις για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, τη μονιμότητα και τις συνταγματικές αλλαγές.
  • Η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς τα σωματεία δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τη στάση τους.
Snapshot powered by AI

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων έχει προαναγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Ωστόσο, τα ΜΜΜ όπως διευκρίνισε η ΑΔΕΔΥ, οι εργαζόμενοι των ΜΜΜ δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά, ως εκ τούτου δεν θα απεργήσουν και τα μέσα μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στην απεργία θα συμμετάσχουν τόσο η ΔΟΕ, όσο και η ΟΛΜΕ. Όμως, ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε απεργίες, τα σχολεία δεν αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία τους. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να απεργήσουν.

Για τις 17 Μαΐου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Συνήθως, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εκ των προτέρων τους γονείς σχετικά με τη συμμετοχή τους ή μη στην απεργία, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός.

Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, με τους εργαζομένους να αντιδρούν σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Πώς θα λειτουργήσουν τελικά τα ΜΜΜ

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε η ΑΔΕΔΥ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, αύριο, Τετάρτη τα ΜΜΜ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στα δρομολόγιά τους.

Από την άλλη, στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

14:03ANNOUNCEMENTS

H THYREOS CYBER παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

14:01ΕΥ ΖΗΝ

8 συμπληρώματα που πρέπει να μην τα παίρνετε με μαύρη σοκολάτα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Δανία για να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στην Γροιλανδία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός βρέθηκε 56χρονος λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια

13:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θρίλερ με το eBay: Όχι στην πρόταση $56 δισ. της GameStop και στο βάθος επιθετική εξαγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Σώοι και ασφαλείς οι δύο άνδρες που αναζητούνταν

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ενίσχυση της άμυνας τους

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

13:15WHAT THE FACT

Από την πρώτη ατομική βόμβα γεννήθηκε ένα υλικό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο άνθρωπος

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Κλοπή-μαμούθ σε επιχείρηση - Συνελήφθη εργαζόμενος που άρπαξε 146.600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Τι θα γίνει με τα σχολεία

12:51ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι δύο 17χρονες - Διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικό θρίλερ στη Μεσόγειο: Τι κρύβει η μυστηριώδης βύθιση του ρωσικού πλοίου Ursa Major - Αποκαλυπτική έρευνα του CNN

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ