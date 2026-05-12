Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, με αιτήματα αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, χωρίς όμως πλήρη αναστολή της λειτουργίας τους.

Την ημέρα της απεργίας, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να γίνονται από τους εκπαιδευτικούς που δεν απεργούν.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ., με αιτήματα και αντιδράσεις για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, τη μονιμότητα και τις συνταγματικές αλλαγές.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς τα σωματεία δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τη στάση τους. Snapshot powered by AI

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων έχει προαναγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Ωστόσο, τα ΜΜΜ όπως διευκρίνισε η ΑΔΕΔΥ, οι εργαζόμενοι των ΜΜΜ δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά, ως εκ τούτου δεν θα απεργήσουν και τα μέσα μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στην απεργία θα συμμετάσχουν τόσο η ΔΟΕ, όσο και η ΟΛΜΕ. Όμως, ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε απεργίες, τα σχολεία δεν αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία τους. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να απεργήσουν.

Για τις 17 Μαΐου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Συνήθως, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εκ των προτέρων τους γονείς σχετικά με τη συμμετοχή τους ή μη στην απεργία, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός.

Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, με τους εργαζομένους να αντιδρούν σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Πώς θα λειτουργήσουν τελικά τα ΜΜΜ

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε η ΑΔΕΔΥ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, αύριο, Τετάρτη τα ΜΜΜ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στα δρομολόγιά τους.

Από την άλλη, στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.