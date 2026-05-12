Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16
Χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές
Εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.
Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις.
Συγκεκριμένα, συνολικά εννιά αεροσκάφη, ένα ATR-72, δύο UAV και τρεις σχηματισμοί αποτελούμενοι από 2 F-16 προέβησαν σε εννιά παραβάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.
Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΜΑΪΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3Χ2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72 και 2 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 9
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 9 (εκ των οποίων 3 από τα F-16, 4 από τα UAV και 2 από το ATR-72)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο