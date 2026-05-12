Eurovision 2026: Τα διεθνή ΜΜΕ εκθειάζουν τον Akylas - Τι γράφουν Libération και BBC

Λίγες ώρες απομένουν για τον Α΄Ημιτελικό της Eurovision 2026 αλλά και για τη μεγάλη στιγμή του Akylas που αναμένεται να ξεσηκώσει το Wiener Stadthalle στη Βιέννη με το «Ferto».

Ο Akylas είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και τα στοιχήματα τον θέλουν από χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου να έχει ανέβει 8 μονάδες στα στοιχήματα που τον θέλουν νικητή της Eurovision, μειώνοντας αρκετά την απόσταση από την Φινλανδία.

BBC: «Ένα σπάνιο "πακέτο" που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση»

Η Ελλάδα φιγουράρει ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, με το BBC να πλέκει το εγκώμιο του Akyla και του τραγουδιού «Ferto». Οι αναλυτές ξεχωρίζουν τον ιδιαίτερο ήχο του, ο οποίος παντρεύει τα παραδοσιακά ελληνικά όργανα με house ρυθμούς και ηχητικά εφέ που θυμίζουν… Super Mario.

Πέρα από το μουσικό κομμάτι, το BBC αναδεικνύει και το συναισθηματικό βάθος των στίχων. Ενώ το τραγούδι ξεκινά ως ένας ύμνος στη δόξα και το χρήμα, μετατρέπεται σε μια προσωπική εξομολόγηση του καλλιτέχνη προς τη μητέρα του, με αναφορές στις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

«Ο Akylas τραγουδάει για τη γυναίκα που τον μεγάλωσε μόνη της μέσα στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. Η υπόσχεσή του ότι “δεν θα μας λείψει τίποτα ξανά”, μετατρέπει ένα dance track σε έναν ύμνο ελπίδας και δικαίωσης για μια ολόκληρη γενιά».

Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στον «ψηφιακό» ήχο και την ωμή ανθρώπινη εξομολόγηση είναι που καθιστά την Ελλάδα το μεγάλο φαβορί για πολλούς αναλυτές. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, αν και η Φινλανδία προηγείται οριακά στα προγνωστικά, η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση.

Η Libération χρίζει τον Akyla και το «Ferto» φαβορί για την πρωτιά

Η ελληνική υποψηφιότητα, μαζί με αυτές από τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία είναι οι επικρατέστερες για την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Αυτό αναφέρει στο σημερινό (12/05) της φύλλο η γαλλική εφημερίδα Libération, επικαλούμενη τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του διαγωνισμού, που θα γίνει στη Βιέννη.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην ελληνική υποψηφιότητα η γαλλική εφημερίδα κάνει λόγο για «μια ελαφρώς εκκεντρική προσφορά», υπογραμμίζοντας ότι ο τραγουδιστής Akylas, «γνωστός στην πατρίδα του για τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice, προσφέρει μια δυναμική εμφάνιση με μια στολή που θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».

Με ​​το τραγούδι του Férto, ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να αναφερθεί στη δίψα για φήμη και πλούτο, με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι, σημειώνει μεταξύ άλλων η γαλλική εφημερίδα.

