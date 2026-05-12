Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

Πώς έγινε γνωστός ο Akylas

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

Στιγμιότυπο από την πρόβα του Akylas στη σκηνή του Stadthalle

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Akylas, με το πραγματικό όνομα Ακύλας Μυτιληναίος, είναι αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες και έγινε γνωστός μέσω TikTok.
  • Το τραγούδι του "Ferto" έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια streams και θεωρείται χιτ πριν τον τελικό της Eurovision 2026.
  • Η σκηνική παρουσία του περιλαμβάνει τρία διαδοχικά μέρη που συνδυάζουν σύγχρονα και αρχαιοελληνικά στοιχεία με κριτική στα social media.
  • Μετά τις πρόβες, ο Akylas ανέβηκε στο 21% πιθανότητα νίκης στα στοιχήματα, από 13% πριν.
  • Στο φινάλε της εμφάνισης, δείχνει τον ευάλωτο εαυτό του με συγκινητικό μήνυμα προς τη μητέρα του, συνοδευόμενο από αγγλικούς υπότιτλους.
Snapshot powered by AI

Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 ρίχνεται σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου ο Akylas με το τραγούδι Ferto που έχει γίνει ήδη χιτ.

Ποιος είναι όμως ο Akylas; Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος, και γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1999 στις Σέρρες όπου και μεγάλωσε.

Πρόκειται για αυτοδημιούργητο μουσικό και στιχουργό, ενώ φοίτησε στο μουσικό σχολείο Σερρών.

Έγινε γνωστός μέσω του TikTok για τις διασκευές του, ενώ το τραγούδι του «Ferto» ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια streams.

https://www.instagram.com/p/DYPRjJ8FsM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από το 2022 εργαζόταν ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια.

Καλπάζει στα στοιχήματα

Από χθες, Δευτέρα, όπου ολοκληρώθηκαν οι επίσημες πρόβες, ο Akylas καλπάζει στα στοιχήματα και αυτή τη στιγμή σημειώνει 21% ποσοστό για νίκη. Πριν τις πρόβες, ο καλλιτέχνης συγκέντρωνε 13%. Ο τραγουδιστής φαίνεται ότι έχει κερδίσει τους Eurofans με τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει ένα υπερθέαμα, όπου ο Akylas είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή. Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται με χιούμορ αλλά και ειρωνεία η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του. Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μοσχούρης: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του «Θαμνάκια»

15:39ANNOUNCEMENTS

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Θα κάνουμε τα πάντα για την πρόκριση - Εμπιστεύομαι τους διαιτητές»

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έχει αναλάβει μία εκτεταμένη πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια»

15:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 27χρονου στη Θεσσαλονίκη - Καταζητούνταν στην Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών

15:24ΥΓΕΙΑ

Εξατομικευμένο εμβόλιο αφήνει υποσχέσεις κατά ενός επιθετικού καρκίνου του εγκεφάλου

15:21BOMBER

Νίκος Ανδρουλάκης: Ένας ηγέτης που δεν θυμάται ούτε το εκατομμύριό του

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης Ι Γκέλη Αρώνη: Ένταξη, εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες σε μια κοινωνία που αλλάζει

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος - Ένας εκ των ιδρυτών της Toi&Moi

15:15LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Παγώνια έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ένα χωριό της Ιταλίας - «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύουν πως η επίθεση σε βάρος του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών, ήταν σκηνοθετημένη

14:56ΚΟΣΜΟΣ

«Βρείτε το και πάρτε 100.000 $»: Η απίστευτη προσφορά του ιδρυτή του CNN για την τίγρη της Τασμανίας

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεξικό: Η αστυνομία την έψαχνε με «λάθος» πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Καταγγελία για βιασμό 21χρονης - Συνελήφθη 36χρονος

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνική εταιρεία κάνει ασπρόμαυρες τις συσκευασίες της, λόγω του πολέμου στο Ιράν - Πώς ο αποκλεισμός στο Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές στις πρώτες ύλες

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αλλάζει τις καλοκαιρινές μας διακοπές ο πόλεμος στο Ιράν - Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία στους «ασφαλείς» προορισμούς

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής: Ισχυρότεροι από ποτέ οι δεσμοί των 2 χωρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος - Ένας εκ των ιδρυτών της Toi&Moi

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ