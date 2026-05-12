Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

Snapshot Ο Akylas, με το πραγματικό όνομα Ακύλας Μυτιληναίος, είναι αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες και έγινε γνωστός μέσω TikTok.

Το τραγούδι του "Ferto" έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια streams και θεωρείται χιτ πριν τον τελικό της Eurovision 2026.

Η σκηνική παρουσία του περιλαμβάνει τρία διαδοχικά μέρη που συνδυάζουν σύγχρονα και αρχαιοελληνικά στοιχεία με κριτική στα social media.

Μετά τις πρόβες, ο Akylas ανέβηκε στο 21% πιθανότητα νίκης στα στοιχήματα, από 13% πριν.

Στο φινάλε της εμφάνισης, δείχνει τον ευάλωτο εαυτό του με συγκινητικό μήνυμα προς τη μητέρα του, συνοδευόμενο από αγγλικούς υπότιτλους. Snapshot powered by AI

Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 ρίχνεται σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου ο Akylas με το τραγούδι Ferto που έχει γίνει ήδη χιτ.

Ποιος είναι όμως ο Akylas; Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος, και γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1999 στις Σέρρες όπου και μεγάλωσε.

Πρόκειται για αυτοδημιούργητο μουσικό και στιχουργό, ενώ φοίτησε στο μουσικό σχολείο Σερρών.

Έγινε γνωστός μέσω του TikTok για τις διασκευές του, ενώ το τραγούδι του «Ferto» ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια streams.

https://www.instagram.com/p/DYPRjJ8FsM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από το 2022 εργαζόταν ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια.

Καλπάζει στα στοιχήματα

Από χθες, Δευτέρα, όπου ολοκληρώθηκαν οι επίσημες πρόβες, ο Akylas καλπάζει στα στοιχήματα και αυτή τη στιγμή σημειώνει 21% ποσοστό για νίκη. Πριν τις πρόβες, ο καλλιτέχνης συγκέντρωνε 13%. Ο τραγουδιστής φαίνεται ότι έχει κερδίσει τους Eurofans με τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει ένα υπερθέαμα, όπου ο Akylas είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή. Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται με χιούμορ αλλά και ειρωνεία η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του. Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό.

Διαβάστε επίσης