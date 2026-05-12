Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Akyla στην Eurovision 2026 πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον Α’ ημιτελικό, απόψε.

Το live σόου θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση με το εκρηκτικό «Ferto».

Στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στο τέλος της βραδιάς δέκα χώρες θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία που ανήκουν στις BIG 4 και περνούν απευθείας.

https://www.instagram.com/reel/DYALu5Skg9z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Akylas αναμένεται να εντυπωσιάσει με το act του. Η εμφάνιση ξεκινά με τον Akyla μόνο στη σκηνή, να πατά το play για να ξεκινήσει η περιπέτεια. Στο πρώτο μέρος βλέπουμε το χαρακτηριστικό prop καθρέφτη. Αμέσως μετά, στο σημείο της λύρας, ο Akylas τραβά από το παντελόνι ενός χορευτή κορδόνια, κάνοντας αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και την τεράστια επιτυχία του «My number one». Στο δεύτερο κουπλέ, ένα οπτικό εφέ 3D δίνει την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο από video games αντικείμενα. Αμέσως μετά, παίρνει το πατίνι και διασχίζει τη σκηνή με πυροτεχνήματα.

Mπαίνει στο πρώτο δωμάτιο όπου συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι. Aνοίγοντας μία άλλη πόρτα, μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου με ένα ζωντανό άγαλμα χορεύουν τον viral χορό του «Ferto», ενώ μέσω μία ακόμη πόρτας περνά στο τρίτο δωμάτιο όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου. Με έναν απρόσμενο τρόπο, βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής όπου τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι αφιερωμένο στην μητέρα του! Κατεβαίνει με την βοήθεια ενός στύλου και όλοι οι χαρακτήρες τον κυνηγούν για να τους το «φέρει».

Πώς θα ψηφίσει το κοινό στην Ελλάδα

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote .

Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Για τον Α’ ημιτελικό, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γεμίζουν τους Έλληνες Eurofans με μεγάλες προσδοκίες. Ο Akylas θα ανέβει στο stage με το «Ferto» και, όπως όλα δείχνουν, το εισιτήριο της πρόκρισης είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, Φινλανδία και Ελλάδα έχουν 97% πιθανότητες να περάσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ισραήλ, Σουηδία, Κροατία, Μολδαβία, Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία και Μαυροβούνιο, συμπληρώνουν τη δεκάδα που θα προκριθεί από το πρώτο σόου της Τρίτης στον τελικό.

https://www.instagram.com/reel/DYApF9gis-K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης