Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

Τι να περιμένουμε, απόψε, από τον Α’ ημιτελικό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Akyla στην Eurovision 2026 πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον Α’ ημιτελικό, απόψε.

Το live σόου θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση με το εκρηκτικό «Ferto».

Στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στο τέλος της βραδιάς δέκα χώρες θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία που ανήκουν στις BIG 4 και περνούν απευθείας.

https://www.instagram.com/reel/DYALu5Skg9z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Akylas αναμένεται να εντυπωσιάσει με το act του. Η εμφάνιση ξεκινά με τον Akyla μόνο στη σκηνή, να πατά το play για να ξεκινήσει η περιπέτεια. Στο πρώτο μέρος βλέπουμε το χαρακτηριστικό prop καθρέφτη. Αμέσως μετά, στο σημείο της λύρας, ο Akylas τραβά από το παντελόνι ενός χορευτή κορδόνια, κάνοντας αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και την τεράστια επιτυχία του «My number one». Στο δεύτερο κουπλέ, ένα οπτικό εφέ 3D δίνει την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο από video games αντικείμενα. Αμέσως μετά, παίρνει το πατίνι και διασχίζει τη σκηνή με πυροτεχνήματα.

Mπαίνει στο πρώτο δωμάτιο όπου συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι. Aνοίγοντας μία άλλη πόρτα, μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου με ένα ζωντανό άγαλμα χορεύουν τον viral χορό του «Ferto», ενώ μέσω μία ακόμη πόρτας περνά στο τρίτο δωμάτιο όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου. Με έναν απρόσμενο τρόπο, βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής όπου τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι αφιερωμένο στην μητέρα του! Κατεβαίνει με την βοήθεια ενός στύλου και όλοι οι χαρακτήρες τον κυνηγούν για να τους το «φέρει».

Πώς θα ψηφίσει το κοινό στην Ελλάδα

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Για τον Α’ ημιτελικό, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γεμίζουν τους Έλληνες Eurofans με μεγάλες προσδοκίες. Ο Akylas θα ανέβει στο stage με το «Ferto» και, όπως όλα δείχνουν, το εισιτήριο της πρόκρισης είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, Φινλανδία και Ελλάδα έχουν 97% πιθανότητες να περάσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ισραήλ, Σουηδία, Κροατία, Μολδαβία, Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία και Μαυροβούνιο, συμπληρώνουν τη δεκάδα που θα προκριθεί από το πρώτο σόου της Τρίτης στον τελικό.

https://www.instagram.com/reel/DYApF9gis-K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan υιοθετεί φωτοβολταϊκά στα ηλεκτρικά της

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

07:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο ένοπλες ληστείες με κοινό τρόμο δράσης – Εξετάζεται να είναι οι ίδιοι και στο Μεσολόγγι

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Τίτλος: Το δράμα των πόθεν έσχες, Βαριά πορτοφόλια και μετοχές, Οι δεξαμενές του Κυριάκου, Ο πήχης του Αλέξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «Πληγωμένος από τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ φθάνει στην Κίνα. Έχει ανάγκη από νίκες»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

07:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ τραυματίζοντας μία γυναίκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η οικονομική ακτινογραφία του πυρηνικού προγράμματος και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα ύψη η θερμοκρασία – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος – Τι αλλάζει από Τετάρτη

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ