Eurovision 2026: Ο Akylas αποθεώνεται μετά την πρώτη dress rehearsal - Τι συνέβη στη σκηνή

Snapshot Ο Akylas ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη dress rehearsal της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η σκηνική του παρουσία περιελάμβανε εντυπωσιακά οπτικά εφέ, αναφορές σε παλιές επιτυχίες και συμβολικά στοιχεία αφιερωμένα στη μητέρα του.

Η πρόβα του προκάλεσε θετικά σχόλια στο κοινό και αύξησε τα ποσοστά του στα στοιχήματα, ανεβάζοντάς τον στη δεύτερη θέση.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός επιμελήθηκε τη σκηνική παρουσία, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πρωτότυπη.

Η δεύτερη dress rehearsal θα καθορίσει την ψήφο των κριτικών επιτροπών για τον πρώτο ημιτελικό. Snapshot powered by AI

Η Βιέννη κινείται σε ρυθμούς Eurovision και, το απόγευμα της Δευτέρας, ο Akylas εντυπωσίασε το πλήθος στην πρώτη dress rehearsal. Πρόκειται για την τελική πρόβα, όπου όλοι οι διαγωνιζόμενοι παρουσιάζουν ολοκληρωμένο το act τους. Θα ακολουθήσει το βράδυ και η δεύτερη dress rehearsal, όπου θα ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές για τον Α’ ημιτελικό που θα δούμε αύριο.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό και οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον Φωκά Ευαγγελινό να έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Όπως μεταφέρει το eurovisionfun, η εμφάνιση ξεκινά με τον Akyla μόνο στη σκηνή, να πατά το play για να ξεκινήσει η περιπέτεια επί σκηνής. Στο πρώτο μέρος βλέπουμε το χαρακτηριστικό prop καθρέφτη. Αμέσως μετά, στο σημείο της λύρας, ο Akylas τραβά από το παντελόνι ενός χορευτή κορδόνια, κάνοντας αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και την τεράστια επιτυχία του «My number one». Στο δεύτερο κουπλέ, ένα οπτικό εφέ 3D δίνει την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο από video games αντικείμενα. Αμέσως μετά, παίρνει το πατίνι και διασχίζει τη σκηνή με πυροτεχνήματα.

https://www.instagram.com/reel/DYALu5Skg9z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Mπαίνει στο πρώτο δωμάτιο όπου συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι. Aνοίγοντας μία άλλη πόρτα, μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου με ένα ζωντανό άγαλμα χορεύουν τον viral χορό του «Ferto», ενώ μέσω μία ακόμη πόρτας περνά στο τρίτο δωμάτιο όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου. Με έναν απρόσμενο τρόπο, βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής όπου τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι αφιερωμένο στην μητέρα του! Κατεβαίνει με την βοήθεια ενός στύλου και όλοι οι χαρακτήρες τον κυνηγούν για να τους το «φέρει».

Κι ενώ αναμένουμε να δούμε αύριο όλα τα παραπάνω στο stage, στο X αποθεώνεται με τα σχόλια του κοινού.

Λυσσάω να δω τη dress rehearsal του Ακύλλα! #eurovisiongr pic.twitter.com/TJqy7b5L41 — Ζαν ντ' Αρτ ? (@lybejohn) May 11, 2026

ΣΟΚ! Μέσα σε λίγη ώρα μετά την πρόβα μας, πήγαμε από το 13% στο 16% στα στοιχήματα! ?

Πολύ θετικό σημάδι! Κρατάμε μικρό καλάθι και στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στον Ακύλα και όλη του την ομάδα! ??#eurovisiongr | #eurovision — xariskat (@xariskat) May 11, 2026

#eurovisiongr

Τωρα χαμηλωστε τα φωτα...

ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΦΕΡΕΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ... pic.twitter.com/402kAGKPLz — Λαϊκή Κορασίδα ?? (@Laiki_Korasida) May 11, 2026

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΈΝΟ!!!!ΔΕΝ ΜΠΟΡΩΩΩ!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩΩΩΩ!!! ???#eurovisiongr — Χαρούμενο_⭐ (@happy_strawb) May 11, 2026

Εντωμεταξύ μετά την πρόβα έχουμε εκτοξευτεί στα προγνωστικά και η Φινλανδία πέφτει ??? #eurovision #eurovisiongr https://t.co/gObW7kSiq0 — Έξαλλη? (@_Sia_97) May 11, 2026

Όσον αφορά στα στοιχήματα; Ο Akylas παραμένει στη δεύτερη θέση, όμως μετά την πρόβα ανεβάζει στροφές και ποσοστά.

Διαβάστε επίσης