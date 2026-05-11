Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

Η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision έχει ξεκινήσει επίσημα, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» να μπαίνουν στην πιο καθοριστική φάση πριν από τη μεγάλη βραδιά του Α' Ημιτελικού, αύριο Τρίτη (12/05).

Ο Α' Ημιτελικός θα προβληθεί μέσα από την ΕΡΤ1 και την ERTNEWS, ενώ ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βιέννη, Κέλλυ Βρανάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η ελληνική αποστολή προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη σημερινή (11/05) πρόβα, με το κλίμα στην ομάδα να είναι γεμάτο αισιοδοξία και χαρά, παρά το δημιουργικό άγχος που αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται «κλειδί» για την εξέλιξη του διαγωνισμού της Eurovision, καθώς απόψε (11/05) το βράδυ πραγματοποιείται η κρίσιμη γενική πρόβα, η οποία βιντεοσκοπείται και αποστέλλεται στις κριτικές επιτροπές. Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν την εμφάνιση του Akyla απόψε, καθορίζοντας το 50% της συνολικής βαθμολογίας που θα ανακοινωθεί αύριο (12/05).

Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα αποκαλυφθεί ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Η προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι ήδη στραμμένη στον Έλληνα εκπρόσωπο, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης.

Στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί, ο Akylas βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους ξένους δημοσιογράφους και τους eurofans να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό.

