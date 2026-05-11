Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

Την Τρίτη 12 Μαΐου ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026

Newsbomb

Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

Ο Akylas / Πηγή: EBU/Sarah Louise Bennett

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision έχει ξεκινήσει επίσημα, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» να μπαίνουν στην πιο καθοριστική φάση πριν από τη μεγάλη βραδιά του Α' Ημιτελικού, αύριο Τρίτη (12/05).

Ο Α' Ημιτελικός θα προβληθεί μέσα από την ΕΡΤ1 και την ERTNEWS, ενώ ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βιέννη, Κέλλυ Βρανάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η ελληνική αποστολή προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη σημερινή (11/05) πρόβα, με το κλίμα στην ομάδα να είναι γεμάτο αισιοδοξία και χαρά, παρά το δημιουργικό άγχος που αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται «κλειδί» για την εξέλιξη του διαγωνισμού της Eurovision, καθώς απόψε (11/05) το βράδυ πραγματοποιείται η κρίσιμη γενική πρόβα, η οποία βιντεοσκοπείται και αποστέλλεται στις κριτικές επιτροπές. Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν την εμφάνιση του Akyla απόψε, καθορίζοντας το 50% της συνολικής βαθμολογίας που θα ανακοινωθεί αύριο (12/05).

https://www.instagram.com/reel/DYL7FPzjGcJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα αποκαλυφθεί ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Η προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι ήδη στραμμένη στον Έλληνα εκπρόσωπο, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης.

Στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί, ο Akylas βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους ξένους δημοσιογράφους και τους eurofans να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χανταϊός - Γεωργιάδης για Έλληνα στο Αττικόν: Τον ευχαριστώ δημόσια, δεν γκρίνιαξε καθόλου

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο CEO της Airbnb, προειδοποιεί: Αυτοί οι 2 τύποι εργαζομένων δεν θα επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς λειτουργεί ο βελονισμός – Σε ποιες παθήσεις έχει τις καλύτερες ενδείξεις

16:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό τουρισμού: Πλαφόν σε κλίνες ανάλογα με τη χωρητικότητα, φρένο στην άναρχη ανάπτυξη – Τι αλλάζει στον αιγιαλό

16:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

16:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αμαλιάδα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Επτά κρούσματα επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - 9 συνολικά

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

16:09ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάτες ή σκύλοι; Γιατί στην Ανατολική Ασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται... γατόφιλοι

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αγροτικές ενισχύσεις

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρουά ματ του Ιράν: Η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να μην μπορεί να αποφύγει την ήττα στον πόλεμο

15:45ΚΟΣΜΟΣ

22χρονος στην Ταϊλάνδη έβαλε φωτιά σε δάσος γιατί βαριόταν: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

15:26LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Πασχάλη Τερζή - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της εγγονής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδική γέννηση καμηλοπάρδαλης μπροστά σε επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ