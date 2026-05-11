Klavdia: Δεν ανέφερε τον Akyla όταν ρωτήθηκε για τον φετινό νικητή της Eurovision

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απάντηση που έδωσε η Klavdia σε ερώτηση για τον πιθανό νικητή της Eurovision 2026, καθώς δεν ανέφερε τον Akyla.

Η Φαίη Σκορδά προέβαλε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή της βίντεο με τις δηλώσεις της περσινής εκπροσώπου της Ελλάδας στον διαγωνισμό, η οποία απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, σημειώνοντας ότι εκτιμά την παρουσία της Κύπρου και της αρέσει το «Jalla», χωρίς ωστόσο να εστιάζει στην παρουσία του Akyla.

Παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα η Φαίη Σκορδά ανέφερε αρχικά: «Ακόμα και από ευγένεια θα έπρεπε να πει και τον Akyla». Από την πλευρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος διερωτήθηκε: «Μήπως όμως από ευγένεια να μην το πει;», με την παρουσιάστρια να απαντά: «Και οι άλλες χώρες τότε γιατί το είπαν; Θα μπορούσε να πει τον Akyla, αλλά μου αρέσουν και άλλες χώρες…».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με έντονο ύφος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είπε μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική ότι… εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή… οδοντόκρεμα. Είναι ανεπίτρεπτο!». Κλείνοντας η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Η Klavdia δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά, είναι περίεργο».

