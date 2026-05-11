Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

Το ελληνικό «Ferto» που συγκινεί την Ευρώπη

Ο Akylas / Πηγή: EBU/Sarah Louise Bennett

Με ένα εκτενές αφιέρωμα στις 35 συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού, το BBC δίνει το στίγμα της Eurovision 2026 που πραγματοποιείται στη Βιέννη.

Παρά το γεγονός ότι ο φετινός διαγωνισμός είναι ο πιο «συμπαγής» από το 2003 λόγω των πολιτικών εξελίξεων και των μποϊκοτάζ, το βρετανικό δίκτυο εστιάζει στη μουσική υπερπαραγωγή, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση ως μια «ηλιαχτίδα» μέσα σε έναν κουρασμένο κόσμο.

Η Ελλάδα φιγουράρει ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, με το BBC να πλέκει το εγκώμιο του Akyla και του τραγουδιού «Ferto». Οι αναλυτές ξεχωρίζουν τον ιδιαίτερο ήχο του, ο οποίος παντρεύει τα παραδοσιακά ελληνικά όργανα με house ρυθμούς και ηχητικά εφέ που θυμίζουν… Super Mario.

Πέρα από το μουσικό κομμάτι, το BBC αναδεικνύει και το συναισθηματικό βάθος των στίχων. Ενώ το τραγούδι ξεκινά ως ένας ύμνος στη δόξα και το χρήμα, μετατρέπεται σε μια προσωπική εξομολόγηση του καλλιτέχνη προς τη μητέρα του, με αναφορές στις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από την πρόβα του Akylas στη σκηνή του Stadthalle

«Ο Akylas τραγουδάει για τη γυναίκα που τον μεγάλωσε μόνη της μέσα στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. Η υπόσχεσή του ότι “δεν θα μας λείψει τίποτα ξανά”, μετατρέπει ένα dance track σε έναν ύμνο ελπίδας και δικαίωσης για μια ολόκληρη γενιά».

Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στον «ψηφιακό» ήχο και την ωμή ανθρώπινη εξομολόγηση είναι που καθιστά την Ελλάδα το μεγάλο φαβορί για πολλούς αναλυτές. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, αν και η Φινλανδία προηγείται οριακά στα προγνωστικά, η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση.

Η Φινλανδία στην πρώτη θέση των προγνωστικών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βασικός ανταγωνιστής της Ελλάδας είναι η Φινλανδία με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen. Το τραγούδι τους, «Liekinheitin», περιγράφεται ως ένας μουσικός «αλχημισμός» που ξεκινά ως μπαλάντα και καταλήγει σε μια εκρηκτική electro-pop δημιουργία με ένα καθηλωτικό σόλο βιολιού.

Η Κύπρος και η «μεσογειακή απόδραση» της Antigoni

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η κυπριακή συμμετοχή με την Antigoni. Το τραγούδι «Jalla» χαρακτηρίζεται ως μια τρίλεπτη μεσογειακή απόδραση με έντονα στοιχεία τσιφτετελιού και επιρροές από τη Shakira. Το BBC δεν παραλείπει να αναφέρει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο γύρω από το βίντεο κλιπ, το οποίο ορισμένοι χαρακτήρισαν προκλητικό για τις παραδόσεις του νησιού.

Σήμερα είναι η πρώτη ουσιαστική μάχη που δίνει ο Akylas στην Eurovision 2026. Στις 16.30 ξεκινά η πρώτη γενική πρόβα, όπου εκπρόσωποι των media που βρίσκονται στη Βιέννη θα παρακολουθήσουν όλο το show του πρώτου ημιτελικού.

