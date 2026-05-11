Eurovision 2026: Πώς θα ψηφίσει το ελληνικό κοινό

Snapshot Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision 2026 από τη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Το ελληνικό κοινό θα ψηφίσει τα τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή online στο www.esc.vote.

Η ελληνική συμμετοχή, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», εμφανίζεται 4η στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου.

Ο τελικός της Eurovision στις 16 Μαΐου θα περιλαμβάνει 25 χώρες, μεταξύ των οποίων οι δέκα από κάθε ημιτελικό, τα μέλη των «Big Four» και η διοργανώτρια Αυστρία.

Η ΕΡΤ1 θα προβάλει νωρίτερα το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akylas στο ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Η εβδομάδα της Eurovision 2026 έφτασε και η ΕΡΤ ετοιμάζεται να μεταφέρει τον

παλμό της 70ής επετειακής διοργάνωσης, απευθείας από τη Βιέννη, με

ολοκληρωμένη κάλυψη, θεματικές εκπομπές, αποκλειστικό παρασκήνιο και

φυσικά τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο ημιτελικών και του τελικού στις

12, 14 και 16 Μαΐου.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και

τον μεγάλο τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22.00,

απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, τo

νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με

υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική

και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του

ERTFLIX.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του

τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο

www.esc.vote.

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Akylas

εμφανίζεται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου στις

22.00, με το εκρηκτικό «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει στα

προγνωστικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής

διοργάνωσης.

Στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία,

Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο,

Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία,

Σερβία.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22.00, συμμετέχουν με σειρά

εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία,

Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία,

Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα,

Νορβηγία.

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις

22.00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε

ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που

προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια

Αυστρία.

Η ΕΡΤ1 μάς βάζει νωρίτερα σε Eurovision κλίμα, καθώς στις 20.00 θα

μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The

Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής

ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή

της Βιέννης.

