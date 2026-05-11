Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα

Λίγο πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή της Eurovision με το «Ferto», ελληνικές συμμετοχές προηγούμενων ετών περνούν ξανά στο προσκήνιο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Amanda Georgiadi Tenfjord εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2022

  • Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει στη Eurovision συνολικά 44 φορές από το 1974 μέχρι σήμερα.
  • Ορισμένες ελληνικές συμμετοχές, όπως το «Rise Up» (2014) και το «One Last Breath» (2015), έχουν ξεχαστεί παρά τις καλές επιδόσεις τους.
  • Το 2016 ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποκλείστηκε από τον ημιτελικό με τους Argo και το «Utopian Land».
  • Η Amanda Georgiadi Tenfjord το 2022 κατέλαβε την 8η θέση, φέρνοντας την Ελλάδα ξανά στην πρώτη δεκάδα.
  • Ο Akylas με το «Ferto» συμμετέχει στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου με υψηλές προσδοκίες για πρόκριση και υψηλή θέση στον τελικό.
Εδώ και δεκαετίες η Eurovision αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ευρώπης, με την Ελλάδα να μετρά συνολικά 44 συμμετοχές από το ντεμπούτο της το 1974 μέχρι σήμερα.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, κάποιες εμφανίσεις έγραψαν ιστορία και άλλες χάθηκαν σταδιακά από τη μνήμη του κοινού. Με αφορμή τον φετινό διαγωνισμό, θυμόμαστε ελληνικές συμμετοχές που πολλοί ίσως είχαν ξεχάσει.

Freaky Fortune & RiskyKidd - «Rise Up» (2014)

Το ανεβαστικό «Rise Up» είχε ξεσηκώσει το κοινό εκείνη τη χρονιά, όμως πλέον αρκετοί δυσκολεύονται να θυμηθούν τη συγκεκριμένη ελληνική συμμετοχή.

Το τραγούδι κατέκτησε την 20ή θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Μαρία Έλενα Κυριάκου - «One Last Breath» (2015)

Η Μαρία Έλενα Κυριάκου εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2015 με τη δυναμική μπαλάντα «One Last Breath».

Η τραγουδίστρια κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει τη 19η θέση, ωστόσο η συμμετοχή δεν συγκαταλέγεται σήμερα στις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές παρουσίες.

Argo - «Utopian Land» (2016)

Ίσως μία από τις πιο ξεχασμένες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών. Οι Argo εκπροσώπησαν την Ελλάδα το 2016 με το «Utopian Land», χωρίς όμως να καταφέρουν να προκριθούν στον τελικό.

Μάλιστα, εκείνη ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποκλείστηκε από ημιτελικό της Eurovision.

Demy - «This is Love» (2017)

Η Demy εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «This Is Love», μία συμμετοχή που είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες πριν τον διαγωνισμό.

Παρά τη δυναμική παρουσία της τραγουδίστριας και τη στήριξη που είχε από το ελληνικό κοινό, το τραγούδι κατέληξε στη 19η θέση του τελικού.

Κατερίνα Ντούσκα - «Better Love» (2019)

Η Κατερίνα Ντούσκα εκπροσώπησε τη χώρα με το «Better Love», μία συμμετοχή που είχε ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη αισθητική και τη σκηνική της προσέγγιση.

Παρότι είχε συζητηθεί αρκετά εκείνη την περίοδο, σήμερα δεν αναφέρεται συχνά ανάμεσα στις σύγχρονες ελληνικές παρουσίες.

Amanda Georgiadi Tenfjord - «Die Together» (2022)

Η Amanda Georgiadi Tenfjord κατάφερε να φέρει την Ελλάδα ξανά στην πρώτη δεκάδα με το τραγούδι «Die Together».

Η συμμετοχή αγαπήθηκε ιδιαίτερα από επιτροπές και κοινό, κατακτώντας τελικά την 8η θέση στον διαγωνισμό.

Η Ελλάδα και οι αποκλεισμοί στη Eurovision

Αν και η Ελλάδα θεωρείται παραδοσιακά μία από τις πιο σταθερές χώρες του διαγωνισμού, έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα τρεις αποκλεισμούς από ημιτελικό: το 2016 με τους Argo, το 2018 με τη Γιάννα Τερζή και το 2023 με τον Victor Vernicos.

Παρόλα αυτά, η χώρα συνεχίζει κάθε χρόνο να τραβά το ενδιαφέρον των eurofans, χαρίζοντας εμφανίσεις που αποτελούν κομμάτι της πορείας της στη Eurovision.

Αύριο ο ημιτελικός

Φέτος, με τον Akyla και το «Ferto», αναμένεται μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της Ελλάδας στη Eurovision, καθώς οι στοιχηματικές αποδόσεις, τα views και τα σχόλια αναλυτών βλέπουν την Ελλάδα πολύ κοντά στην κορυφή.

Ο πρώτος ημιτελικός διεξάγεται τη Τρίτη 12 Μαΐου, το βράδυ, με τον Akyla να ανεβαίνει στη σκηνή τέταρτος στη σειρά εμφάνισης. Στόχος είναι φυσικά η πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/5), με τις προσδοκίες για μια υψηλή θέση να είναι πλέον πιο ισχυρές από ποτέ.

