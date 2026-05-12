Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

Ολόκληρη η σκηνική παρουσία του Akyla και τα «τρικ» που έχει ετοιμάσει η ομάδα του για το «Ferto»

Newsbomb

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη ανυπομονησία οι Eurofans περιμένουν τον αποψινό Α' Ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο φυσικά θα συμμετέχει και ο Akylas (22:00, ΕΡΤ1).

Ο Έλληνας καλλιτέχνης που εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων αναφορικά με τον νικητή του φετινού μουσικού διαγωνισμού, θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά του Α' Ημιτελικού.

Ο Akylas τη Δευτέρα, ολοκλήρωσε την πρόβα του πριν τον ημιτελικό με τον ίδιο να παρουσιάζει επί σκηνής το concept της εμφάνισής του. Κάποιοι fans που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά την τελευταία πρόβα του Ferto δημοσίευσαν βίντεο στο Tik Tok και έδωσαν μια γεύση για το τι να περιμένουμε απόψε από τον Akyla.

Από τα βίντεο αποκαλύπτεται και το σκηνικό «τρικ» με τα διαφορετικά δωμάτια. Στο πρώτο δωμάτιο, ο Akylas συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται με μαντήλι στο κεφάλι και πλέκει το σκουφάκι του. Στη συνέχεια, ανοίγοντας μία πόρτα, ο τραγουδιστής μεταφέρεται σε έναν αρχαίο κόσμο, όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto».

Η σκηνική αφήγηση συνεχίζεται με τον Akyla να περνά μέσα από ακόμη μία πόρτα σε τρίτο δωμάτιο, όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστο Νικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.

Αυτό ωστόσο που κλέβει την παράσταση είναι το φινάλε της εμφάνισης, καθώς ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της σκηνικής κατασκευής και ερμηνεύει το πιο συγκινητικό σημείο του «Ferto», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Στη συνέχεια κατεβαίνει χρησιμοποιώντας έναν στύλο, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτήρες της ελληνικής συμμετοχής τον κυνηγούν ζητώντας να τους το… «φέρει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαίος επίτροπος σε Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Alex Zanardi

10:45WHAT THE FACT

Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά στην παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να αποχωρήσει

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

10:21LIFESTYLE

Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

10:15WHAT THE FACT

Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

10:00ANNOUNCEMENTS

Tablets 2026: Γιατί είναι το απόλυτο εργαλείο για δουλειά και ψυχαγωγία

10:00ΥΓΕΙΑ

Άσκηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ