Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

Με μεγάλη ανυπομονησία οι Eurofans περιμένουν τον αποψινό Α' Ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο φυσικά θα συμμετέχει και ο Akylas (22:00, ΕΡΤ1).

Ο Έλληνας καλλιτέχνης που εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων αναφορικά με τον νικητή του φετινού μουσικού διαγωνισμού, θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά του Α' Ημιτελικού.

Ο Akylas τη Δευτέρα, ολοκλήρωσε την πρόβα του πριν τον ημιτελικό με τον ίδιο να παρουσιάζει επί σκηνής το concept της εμφάνισής του. Κάποιοι fans που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά την τελευταία πρόβα του Ferto δημοσίευσαν βίντεο στο Tik Tok και έδωσαν μια γεύση για το τι να περιμένουμε απόψε από τον Akyla.

Από τα βίντεο αποκαλύπτεται και το σκηνικό «τρικ» με τα διαφορετικά δωμάτια. Στο πρώτο δωμάτιο, ο Akylas συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται με μαντήλι στο κεφάλι και πλέκει το σκουφάκι του. Στη συνέχεια, ανοίγοντας μία πόρτα, ο τραγουδιστής μεταφέρεται σε έναν αρχαίο κόσμο, όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto».

Η σκηνική αφήγηση συνεχίζεται με τον Akyla να περνά μέσα από ακόμη μία πόρτα σε τρίτο δωμάτιο, όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστο Νικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.

Αυτό ωστόσο που κλέβει την παράσταση είναι το φινάλε της εμφάνισης, καθώς ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της σκηνικής κατασκευής και ερμηνεύει το πιο συγκινητικό σημείο του «Ferto», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Στη συνέχεια κατεβαίνει χρησιμοποιώντας έναν στύλο, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτήρες της ελληνικής συμμετοχής τον κυνηγούν ζητώντας να τους το… «φέρει».

