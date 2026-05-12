Eurovision 2026: «Πετάει» στα στοιχήματα ο Akylas λίγες ώρες πριν τον Α’ ημιτελικό

Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι τον Α’ ημιτελικό της Eurovision, όπου ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή για να εντυπωσιάσει με το «Ferto». Το πρώτο live σόου της 70ης διοργάνωσης θα ξεκινήσει στις 22.00, ώρα Ελλάδος, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 με το κοινό να ανυπομονεί για το act του εκπροσώπου μας.

Από χθες, Δευτέρα, όπου ολοκληρώθηκαν οι επίσημες πρόβες, ο Akylas καλπάζει στα στοιχήματα και αυτή τη στιγμή σημειώνει 21% ποσοστό για νίκη. Πριν τις πρόβες, ο καλλιτέχνης συγκέντρωνε 13%. Ο τραγουδιστής φαίνεται ότι έχει κερδίσει τους Eurofans με τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει ένα υπερθέαμα, όπου ο Akylas είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή. Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται με χιούμορ αλλά και ειρωνεία η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του. Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό.

Τι ψήφισαν οι δημοσιογράφοι

Ο Akylas και το «Ferto» τερμάτισαν πρώτοι από τους 15 αποψινούς διεκδικητές του εισιτηρίου για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, στην ψηφοφορία των διαπιστευμένων δημοσιογράφων της Eurovision. Η Φινλανδία, στην εν λόγω λίστα, ακολουθεί. Ωστόσο, στα στοιχήματα συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση με τον Akyla βέβαια να «ροκανίζει» τη διαφορά.

