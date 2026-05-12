Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akylas - Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στην 4η θέση

Ανθή Κουρεντζή

Ο Akylas / Πηγή: EBU/Sarah Louise Bennett

Λίγες ώρες απομένουν για τον Α΄Ημιτελικό της Eurovision 2026, με την ελληνική αποστολή να κάνει την εμφάνισή της στην 4η θέση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας το «χρυσό εισιτήριο» για τον Μεγάλο Τελικό.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί επίσης ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από τo νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σκηνική εμφάνιση

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto». Ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, που ενώνει τεχνιέντως το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals.

Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

Το κοστούμι του Akyla έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλλυ Τουφεξή. Τα γυαλιά είναι από τα Οπτικά Παπαθεοδώρου, ενώ τα κουστούμια της Παρθένας Χοροζίδου είναι της σχεδιάστριας Λένας Κατσανίδου.

