Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν τρώτε σπαράγγια

Τα σπαράγγια δεν λειτουργούν ως φάρμακο για την αρτηριακή πίεση, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή με διάφορους χρήσιμους τρόπους.

Το μείγμα καλίου, φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών και φυτικών ενώσεων μπορεί να βοηθήσει τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν καλύτερα και να υποστηρίξει μια πιο υγιή αρτηριακή πίεση με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί τα σπαράγγια μπορούν να βοηθήσουν με την αρτηριακή πίεση

Η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται από την ισορροπία υγρών, την ευελιξία των αιμοφόρων αγγείων, την πρόσληψη νατρίου, τη νεφρική λειτουργία και τη φλεγμονή. Τα σπαράγγια περιέχουν θρεπτικά συστατικά που αγγίζουν πολλές από αυτές τις οδούς.

Η περιεκτικότητά τους σε κάλιο είναι σημαντική, επειδή το κάλιο βοηθά στην ισορροπία του νατρίου και υποστηρίζει τη χαλάρωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων. Η υψηλότερη πρόσληψη καλίου από τροφές είναι ένας λόγος για τον οποίο οι πλούσιες σε λαχανικά δίαιτες συνιστώνται σταθερά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Τα σπαράγγια περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και αντιοξειδωτικά, τα οποία υποστηρίζουν την ευρύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Αυτά δεν «μειώνουν την αρτηριακή πίεση» άμεσα, αλλά μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο υγιές αγγειακό περιβάλλον, όταν τα σπαράγγια καταναλώνονται τακτικά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Λειτουργούν τα σπαράγγια σαν φυσικό διουρητικό;

Τα σπαράγγια περιέχουν ασπαραγίνη, ένα αμινοξύ που συχνά περιγράφεται ως έχον ήπια διουρητική δράση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την παραγωγή ούρων, βοηθώντας το σώμα να αποβάλει τα επιπλέον υγρά.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ ασθενέστερο από τα συνταγογραφούμενα διουρητικά και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιατρικό υποκατάστατο. Αλλά μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί τα σπαράγγια έχουν από καιρό συσχετιστεί με την ισορροπία υγρών.

Τι γίνεται με τις ενώσεις των σπαραγγιών που επηρεάζουν τα αιμοφόρα αγγεία;

Κάποιες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε ενώσεις των σπαραγγιών που μπορεί να επηρεάσουν τις οδούς της αρτηριακής πίεσης. Μια μελέτη σε υπερτασικούς αρουραίους διαπίστωσε, ότι το εκχύλισμα πράσινου σπαραγγιού βοήθησε στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης εν μέρει μέσω επιδράσεων στη δραστηριότητα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) στους νεφρούς.

Μια άλλη ένωση των σπαραγγιών, η ασπαραπτίνη, έχει μελετηθεί για πιθανή ανασταλτική δράση του ACE, έναν μηχανισμό που μοιάζει με μια οδό την οποία στοχεύουν και ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι πρώιμα, εργαστηριακά ή ζωικά. Υποστηρίζουν τη βιολογική αξιοπιστία, αλλά ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι τα σπαράγγια από μόνα τους μειώνουν σημαντικά την αρτηριακή πίεση στους ανθρώπους.

Πώς πρέπει να τρώτε σπαράγγια για την υγεία της καρδιάς;

Το όφελος εξαρτάται από ολόκληρο το γεύμα. Τα σπαράγγια είναι πιο χρήσιμα όταν αντικαθιστούν αλμυρά, επεξεργασμένα ή τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Καλές επιλογές είναι:

Ψητά σπαράγγια με ελαιόλαδο και λεμόνι

Σπαράγγια με αυγά ή ψάρι

Σπαράγγια σε μπολ ολικής αλέσεως

Σπαράγγια στον ατμό με φασόλια ή φακές

Σπαράγγια που προστίθενται σε σαλάτες, ομελέτες ή σούπες

Αποφύγετε να τα βάλετε σε πιάτο με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο με βαριές σάλτσες, επεξεργασμένα κρέατα ή πολύ αλάτι. Εάν χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένα σπαράγγια, επιλέξτε εκδόσεις με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή ξεπλύνετε τα καλά πριν τα φάτε.

Ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί;

Οι περισσότεροι μπορούν να τρώνε σπαράγγια με ασφάλεια. Αλλά τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο ή σε όσους τους έχει συνταγογραφηθεί περιορισμός του καλίου θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό σχετικά με τροφές πλούσιες σε κάλιο.

Όποιος παίρνει φάρμακα για την αρτηριακή πίεση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί σπαράγγια για να… αυτορυθμίζει τη θεραπεία του. Ακόμα και εάν οι μετρήσεις σας βελτιωθούν, οι αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να γίνονται μόνο με ιατρική καθοδήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνά πρέπει να τρώω σπαράγγια;

Έως και μερικές μερίδες την εβδομάδα είναι εντάξει για να ενταχθούν σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή. Η ποικιλία εξακολουθεί να έχει σημασία, γι' αυτό εναλλάξτε τα τακτικά με άλλα λαχανικά.

Είναι τα κατεψυγμένα σπαράγγια τόσο υγιεινά όσο τα φρέσκα;

Ναι, τα απλά κατεψυγμένα σπαράγγια μπορούν να είναι μια καλή επιλογή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποφυγή πρόσθετου αλατιού, σάλτσες με βούτυρο ή επεξεργασμένες γαρνιτούρες.

Γιατί τα σπαράγγια κάνουν τα ούρα να μυρίζουν;

Τα σπαράγγια περιέχουν ενώσεις θείου που μπορούν να δημιουργήσουν έντονη οσμή ούρων σε ορισμένα άτομα. Αυτό είναι συνήθως ακίνδυνο και δεν σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση.

Συμπέρασμα

Η τακτική κατανάλωση σπαραγγιών μπορεί να υποστηρίξει την πιο υγιή αρτηριακή πίεση, προσθέτοντας κάλιο, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις στη διατροφή. Το αποτέλεσμα είναι πιθανώς μέτριο και όχι φαρμακευτικό.

Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τα σπαράγγια είναι απλός: κάντε τα μέρος ενός ευρύτερου καρδιο-υγιούς μοτίβου, που βασίζεται σε λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, υγιή λίπη και χαμηλότερη πρόσληψη νατρίου.

Πηγές:

verywellhealth.com

heart.org

nih.gov (1)

nih.gov (2)