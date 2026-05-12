Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε οικισμό Ρομά - Τρεις τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε οικισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη, κατά τους οποίους τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με το theopinion.gr, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών που φέρονται να είχαν προηγούμενες αντιπαραθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε καραμπίνα, ενώ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρεται να βρίσκεται και ένας 15χρονος, με τους άλλους δύο να είναι ενήλικοι.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό διερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο μετά τους πυροβολισμούς, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων και πιθανά στοιχεία από την περιοχή.

