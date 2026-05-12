Στιγμές τρόμου: Αγοράκι 2 ετών πέφτει από το μπαλκόνι 4ου ορόφου

Μία γειτονιά βρέθηκε να αγωνιά για την τύχη ενός μικρού αγοριού, στην Μπογκοτά, την πρωτεύουσα της Κολομβίας, όταν βρέθηκε να στέκεται στο περβάζι στον 4ο όροφο μίας πολυκατοικίας.

Το δύο ετών αγοράκι, που έμεινε για λίγο μόνο του, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου και βρέθηκε στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου.

Κάτοικοι αντιλήφθηκαν το μικρό και συγκεντρώθηκαν από κάτω, φωνάζοντας πανικόβλητοι.

Σε πλάνα από κινητά, φαίνεται το παιδί ξαφνικά να γλιστράει από εκεί που κρατιόταν. Κατά την πτώση χτύπησε την πρόσοψη του κτιρίου, αλλά ένα δίχτυ ασφαλείας με κουβέρτες, παλτό και ρούχα που είχαν προλάβει να στήσουν οι γείτονες αποδείχθηκε σωτήριο.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

Ο πατέρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτός και ο αδερφός του βγήκαν έξω για λίγο και όταν επέστρεψαν στο σπίτι ο μικρός ήταν ήδη στο μπαλκόνι.

Παρά το γεγονός ότι το παιδί γλίτωσε, ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας έρευνα για το περιστατικό.