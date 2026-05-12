Απεργία 13 Μαΐου: Τι αποφάσισαν ΜΜΜ και εκπαιδευτικοί - Η ώρα της συγκέντρωσης

Snapshot Οι δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε 24ωρη απεργία στις 13 Μαΐου με κλειστές τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ τα ΜΜΜ λειτουργούν κανονικά καθώς δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ.

Η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέχει στην απεργία, αλλά τα σχολεία αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά, με πιθανές αλλαγές ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί και υγειονομικοί διεκδικούν αυξήσεις μισθών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, τονίζοντας την υποστελέχωση και εντατικοποίηση στο ΕΣΥ.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά αυξήσεις, προσλήψεις, επαναφορά επιδομάτων και επαρκή χρηματοδότηση για το ΕΣΥ, ενώ επισημαίνει την ύπαρξη υπερσύγχρονου εξοπλισμού χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό.

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για τις 10:30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος με αιτήματα που περιλαμβάνουν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, υπεράσπιση μονιμότητας και κατάργηση αντεργατικών νόμων.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι, έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε η ΑΔΕΔΥ. Τις τελευταίες ημέρες, προκλήθηκε σύγχυση αναφορικά με τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, με την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να προχωρά σε διευκρινίσεις.

Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ΑΔΕΔΥ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, αύριο, Τετάρτη τα ΜΜΜ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στα δρομολόγιά τους.

Από την άλλη, στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει και η εκπαιδευτική κοινότητα. Οι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, κάτω από την «ομπρέλα» της ΑΔΕΔΥ διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, 13ο και 14ο μισθό, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασφαλιστικά, ζητήματα υγείας, ασφάλειας, ΣΣΕ, συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Ωστόσο, με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι στιγμής τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, όμως δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές στο πρόγραμμα και τη λειτουργία, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση.

Από το υπουργείο Παιδείας διαμηνύουν πως τα σχολεία σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα παραμείνουν ανοικτά και δεν θα υπάρξουν «λουκέτα».

Σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ενδέχεται οι γονείς να ενημερωθούν άτυπα από εκπαιδευτικούς ή από τις διευθύνεις, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια οι μαθητές καλούνται να παρουσιαστούν κανονικά στα σχολεία.

Απεργία και στο ΕΣΥ

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας! Η συνεχής εντατικοποίηση, η υποστελέχωση, οι εξαντλητικές εφημερίες και η απαξίωση της δουλειάς μας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής» τονίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καλώντας τους γιατρούς του ΕΣΥ να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και αντίστοιχα οι ομοσπονδίες των υγειονομικών, την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, θα συγκεντρωθούν αύριο στις 10:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Καταρρέουν στις βάρδιες

«Δεν ανεχόμαστε οι συνάδελφοι μας να καταρρέουν στις βάρδιες, όπως η Παθολόγος στην Καλαμάτα και ο Ορθοπεδικός στο Ρέθυμνο. Δεν αντέχουμε άλλο τα αλλεπάλληλα "εντέλλεσθε" για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, τους γιατρούς που γίνονται περιοδεύων θίασος από νομό σε νομό στην Ελλάδα. Δεν δεχόμαστε οι ειδικευόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό, που χρησιμοποιούνται για να μπαλώνουν τρύπες, να κάνουν ατέλειωτες εφημερίες συχνά χωρίς την παρουσία ειδικού και να αμείβονται με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού, μόλις 5,38 ευρώ στις εφημερίες.

»Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες "γενναίες" αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ αντίστοιχα» αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός χωρίς προσωπικό

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν διπλασιασμό μηνιαίων αποδοχών, κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και έγκαιρη αποπληρωμή τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς περικοπή. Μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες, «ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα». Επίσης, η Ομοσπονδία ζητεί την ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καλεί, επίσης, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια, το ΕΚΑΒ, να συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στην απαξίωση του ΕΣΥ και στην υποστελέχωση των Υγειονομικών και Προνοιακών Μονάδων, καθώς και του ΕΚΑΒ.

«Αποκτήσαμε στο ΕΣΥ υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρωτίστως από δωρεές και κοινοτικά κονδύλια, δευτερευόντως από εθνικούς πόρους (λόγω της γνωστής υποχρηματοδότησης του συστήματος), γίνονται υπεραπαραίτητα έργα κτηριακών αναβαθμίσεων των υγειονομικών μονάδων που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό από πτώσεις σοβάδων και άλλων δυσλειτουργιών. Προσωπικό, όμως, δεν έχουμε να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών. Παρότι γίνονται προκηρύξεις, το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ, επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκδίωξη εργολάβων και επαρκή χρηματοδότηση για το ΕΣΥ.

Τι ώρα είναι η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, καθώς και αντίστοιχες δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς»

Τα αιτήματα

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

