Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» οι επιστήμονες

Snapshot Πέντε αγελάδες που εγκαταλείφθηκαν το 1871 στο απομονωμένο νησί Άμστερνταμ δημιούργησαν ένα άγριο κοπάδι που επιβίωσε για πάνω από έναν αιώνα.

Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ότι το κοπάδι είχε μικτή καταγωγή από ευρωπαϊκές φυλές Jersey και ζεμπού του Ινδικού Ωκεανού, προσφέροντας μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα από ό,τι αναμενόταν.

Η μελέτη ανατρέπει την παλιά θεωρία της ταχείας νησιωτικής νανοσωμίας, δείχνοντας ότι τα ζώα ήταν ήδη μικρόσωμα πριν φτάσουν στο νησί και είχαν γενετική ανθεκτικότητα για επιβίωση.

Παρά την έντονη αιμομιξία λόγω του μικρού αρχικού πληθυσμού, δεν βρέθηκαν σημάδια γενετικής κατάρρευσης ή φυσικής επιλογής για μικρότερο μέγεθος σώματος.

Το κοπάδι εξοντώθηκε το 2010 για να προστατευθεί το μοναδικό οικοσύστημα του νησιού, μετά από προσπάθειες διαχείρισης που ξεκίνησαν το 1987, ενώ η μελέτη βασίστηκε σε διατηρημένο DNA από δείγματα προηγούμενων δεκαετιών. Snapshot powered by AI

Πέντε βοοειδή που εγκαταλείφθηκαν σε ένα απομονωμένο υποανταρκτικό νησί το 1871 δημιούργησαν ένα άγριο κοπάδι που κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερο από έναν αιώνα, αψηφώντας κάθε πρόβλεψη εξαφάνισης.

Όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν τελικά το DNA τους, δεκαετίες μετά τη θανάτωση και των τελευταίων ζώων, ανέτρεψαν μια παγιωμένη θεωρία για το πώς αυτά τα απρόσμενα επιζώντα προσαρμόστηκαν σε ένα από τα πιο απομονωμένα περιβάλλοντα του πλανήτη.

Η αγέλη δεν συρρικνώθηκε λόγω ταχείας «νησιωτικής νανοσωμίας», όπως αποκαλύπτει νέα γενετική μελέτη. Αντίθετα, τα ζώα πιθανότατα ήταν ήδη μικρόσωμα όταν έφτασαν στο νησί και διέθεταν ένα κρυφό γενετικό πλεονέκτημα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026 στο περιοδικό Molecular Biology and Evolution, ανασυνθέτει τη γενετική ιστορία των άγριων βοοειδών του νησιού Άμστερνταμ, μιας γαλλικής περιοχής 21 τετραγωνικών μιλίων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, περίπου 4.440 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μαδαγασκάρης.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο γενετιστής Mathieu Gautier μαζί με συνεργάτες από το INRAE και το University of Liège. Η ομάδα χρησιμοποίησε διατηρημένο DNA από ζώα που είχαν δειγματιστεί το 1992 και το 2006, αλληλουχώντας οκτώ ολόκληρα γονιδιώματα και αναλύοντας άλλα δέκα.

Τι αποκάλυψε το DNA για την προέλευση του κοπαδιού

Η ανάλυση αποκάλυψε δύο διαφορετικές γενετικές ρίζες. Περίπου τα τρία τέταρτα του γενετικού υπόβαθρου των ζώων αντιστοιχούσαν σε ευρωπαϊκές φυλές βοοειδών, και συγκεκριμένα στη σημερινή φυλή Jersey. Το υπόλοιπο ένα τέταρτο συνδεόταν με ζεμπού του Ινδικού Ωκεανού, ζώα προσαρμοσμένα σε θερμά κλίματα και συγγενικά με βοοειδή από τη Μαδαγασκάρη και τη Μαγιότ.

Αυτή η μικτή καταγωγή φαίνεται ότι ενίσχυσε εξαρχής τη γενετική ποικιλότητα του πληθυσμού, παρότι ξεκίνησε από μόλις πέντε ζώα. Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι πέντε ιδρυτές που μεταφέρθηκαν στο νησί από έναν αγρότη ονόματι Heurtin πιθανότατα είχαν ήδη μικτή γενετική προέλευση προτού φύγουν από το νησί Ρεϊνιόν. Έτσι, το κοπάδι ξεκίνησε με πολύ μεγαλύτερη γενετική ποικιλία απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς από έναν τόσο μικρό αριθμό.

Η ευρωπαϊκή τους καταγωγή προερχόταν από φυλές ανθεκτικές σε ψυχρές, υγρές και θυελλώδεις συνθήκες. Οι αγελάδες ίσως έφτασαν στο νησί ήδη βιολογικά προετοιμασμένες για ένα περιβάλλον που μαστιζόταν από ανέμους επιπέδου τυφώνα, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένο γλυκό νερό.

Ανατροπή μιας παλιάς θεωρίας περί νανοσωμίας

Αυτό το νέο γενετικό προφίλ αμφισβητεί μια μελέτη του 2017 στο περιοδικό Scientific Reports, η οποία υποστήριζε ότι τα βοοειδή υπέστησαν ταχεία νανοσωμία, μειώνοντας το μέγεθος του σώματός τους περίπου στο 75% του αρχικού μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν αιώνα. Η παλαιότερη έρευνα, των Roberto Rozzi και Mark V. Lomolino, βασιζόταν σε μετρήσεις σκελετών από 90 ενήλικα ζώα που θανατώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και παρουσίαζε τον πληθυσμό ως ένα σπάνιο σύγχρονο παράδειγμα του λεγόμενου «κανόνα των νησιών», σύμφωνα με τον οποίο τα μεγάλα θηλαστικά εξελίσσονται σε μικρότερα σώματα όταν απομονώνονται σε νησιά.

Η νέα γενετική έρευνα απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Οι επιστήμονες δεν βρήκαν σαφή γενετικά ίχνη φυσικής επιλογής υπέρ μικρότερου σωματικού μεγέθους. Τα μοτίβα του DNA δείχνουν αντίθετα ότι οι ιδρυτές ήταν ήδη μικρόσωμοι και διέθεταν τη γενετική ανθεκτικότητα που τους επέτρεψε να πολλαπλασιαστούν γρήγορα έπειτα από ένα ακραίο πληθυσμιακό «στενωπό». Το κοπάδι έφτασε περίπου τα 2.000 ζώα το 1952 και επανήλθε σε παρόμοιο μέγεθος το 1988 μετά από μια μεγάλη μείωση λόγω ασθένειας.

Επιβίωση σε ακραία απομόνωση

Η εκκίνηση από μόλις πέντε ζώα σήμαινε έντονη αιμομιξία για πολλές γενιές. Η μελέτη υπολογίζει ότι το ποσοστό ενδογαμίας έφτανε σχεδόν το 30%, επίπεδο που συνήθως αυξάνει τον κίνδυνο γενετικών ασθενειών. Συγγενικά ζώα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μοιράζονται επιβλαβείς μεταλλάξεις. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία ότι οι βλαβερές γενετικές παραλλαγές εξαλείφθηκαν μέσω φυσικής επιλογής, ούτε διαπίστωσαν τη γενετική κατάρρευση που πολλοί θα περίμεναν από μια τόσο περιορισμένη αρχική ομάδα.

Το πληθυσμιακό «στενωπό» ήταν ακραίο αλλά σύντομο. Το κοπάδι αυξήθηκε γρήγορα, περιορίζοντας έτσι την απώλεια γενετικής ποικιλότητας. Παλαιότεροι παρατηρητές περιέγραφαν τα ζώα ως υγιή, αν και οι ερευνητές σημειώνουν ότι ενδεχομένως υπήρχαν κρυφοί γενετικοί κίνδυνοι.

Η ομάδα βασίστηκε σε πλήρη αλληλούχιση γονιδιώματος, μια μέθοδο που «διαβάζει» σχεδόν ολόκληρο τον γενετικό κώδικα ενός οργανισμού αντί για επιλεγμένα τμήματα. Σύμφωνα με το MedlinePlus Genetics, η τεχνική αυτή καθορίζει τη σειρά όλων των νουκλεοτιδίων στο DNA και μπορεί να εντοπίσει παραλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο του γονιδιώματος, πολύ πιο εκτεταμένα από παλαιότερες μεθόδους που εξέταζαν μόνο περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες.

Γιατί το κοπάδι εξοντώθηκε

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι διαχειριστές προστασίας της φύσης βρέθηκαν μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να διατηρήσουν ένα σπάνιο άγριο κοπάδι ή να προστατεύσουν ένα μοναδικό νησιωτικό οικοσύστημα. Μελέτη του 1995 στο περιοδικό Biological Conservation από τον Pierre Jouventin χαρακτήριζε τα βοοειδή σοβαρή απειλή για ενδημικά είδη, ιδιαίτερα για τον αλμπατρός του Άμστερνταμ και το σπάνιο δέντρο Phylica arborea.

Το 1987 κατασκευάστηκε φράχτης και περισσότερα από χίλια βοοειδή απομακρύνθηκαν από το νότιο τμήμα του νησιού μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels επιβεβαίωσε αργότερα ότι τα τελευταία ζώα θανατώθηκαν το 2010 στο πλαίσιο ευρύτερων έργων αποκατάστασης του οικοσυστήματος, που περιλάμβαναν και αναδάσωση με ντόπια βλάστηση. Η UNESCO ενέταξε τις Γαλλικές Νότιες Χώρες και Θάλασσες στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2019.

Η γενετική μελέτη κατέστη δυνατή μόνο επειδή οι ερευνητές είχαν διατηρήσει DNA από 18 βοοειδή που είχαν δειγματιστεί χρόνια πριν από την εξόντωση του κοπαδιού. Όπως σημειώνει η έρευνα, δεν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια διάσωσης βιολογικού υλικού όταν τα ζώα εξαφανίστηκαν. Αυτό το αποθηκευμένο DNA, που αναλύθηκε με σύγχρονα εργαλεία και αλληλουχήθηκε πλήρως για οκτώ ζώα, έδωσε στους επιστήμονες μια δεύτερη ευκαιρία να εξετάσουν τι άφησαν πίσω τους πέντε αγελάδες σε ένα ανεμοδαρμένο νησί, 130 χρόνια μετά την άφιξή τους.