Στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακοπουλος

Τι κι αν η Βαλένθια είπε όχι στο αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για να παρακολουθήσει από κοντά το αυριανό Game 5 της ομάδας του!

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δε θα άφηνε μόνη της την ομάδα σε μια τόσο δύσκολη και κρίσιμη στιγμή!

Ο Δημήτρης Γιαννακοπουλος ουσιαστικά είχε προαναγγείλει από νωρίς το μεσημέρι την απόφαση του να ταξιδέψει στη Βαλένθια και το έκανε πράξη!

Πριν λίγη ώρα ο DPG προσγειώθηκε στη Βαλένθια με σκοπό να βρεθεί στο πλευρό των «πράσινων» και να τους στηρίξει ψυχολογικά πριν από τον μεγάλο αγώνα ακόμα και αν δεν έχει το δικαίωμα να βρεθεί εντός της “Roig Arena”.