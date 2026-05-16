Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Κάνετε μία προσευχή για εμένα» - Η πρώτη ανάρτηση στα social media

Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Σταύρος Φλώρος, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του ακρωτηριάσουν το πόδι.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο παίκτης του Survivor αναφέρθηκε στη μεγάλη στήριξη που έχει δεχτεί από τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης είναι αμέτρητα.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά; Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος.

Διαβάστε επίσης