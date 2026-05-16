Βρετανία - Ανοιχτή πρόκληση στον Στάρμερ: «Θα είμαι υποψήφιος για την ηγεσία»

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, δήλωσε το Σάββατο ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία των Εργατικών, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του και την έκκλησή του προς τον πρωθυπουργό Keir Starmer να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του.

«Χρειαζόμαστε μια πραγματική αναμέτρηση, με τους καλύτερους υποψηφίους στο πεδίο, και εγώ θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Στρίτινγκ σε συνέδριο της ομάδας Progress, που πρόσκειται στους υποστηρικτές των Εργατικών.

