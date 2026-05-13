«Βράζει η Ντάουνινγκ Στριτ για σενάρια ανατροπής του Στάρμερ - Περνάει στην αντεπίθεση

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στις τοπικές παμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να έχει δηλώσει σε συμμάχους του ότι θα «παλέψει» για να διατηρήσει την ηγεσία του, εφόσον ο υπουργός Υγείας Γουες Στρίτινγκ (Wes Streeting) καταφέρει να προκαλέσει εσωκομματική διαδικασία ηγεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει χωρίς μάχη, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, ο Κιρ Στάρμερ έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον Γουες Στρίτινγκ και στα μέλη της κυβέρνησής του.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Υγείας φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ότι προετοιμάζεται να παραιτηθεί αύριο, προκαλώντας εσωκομματική διαδικασία ηγεσίας.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θεωρεί ότι οι υπουργοί του θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε να προωθηθεί η νομοθεσία που περιλαμβάνεται στον λόγο του βασιλιά.

Ο εκπρόσωπος απάντησε: «Ο πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο υπουργικό του συμβούλιο».

Ο Κόρμπιν θρηνεί για «ψυχόδραμα»

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, δήλωσε ότι το χάος που περιβάλλει την πρωθυπουργία του διαδόχου του ήταν μια «ταχέως εξελισσόμενη πολιτική κατάσταση, αλλά μοιάζει λίγο με ένα είδος ψυχοδράματος σε μια παράσταση, αντί να αισθάνεται ο κόσμος ότι εμπλέκεται σε αυτό».

Ο Κόρμπιν δήλωσε: «Βρισκόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο όπου συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχουν δημόσιες διαδηλώσεις. Αυτό είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα είδος ψυχοδράματος στα μέσα ενημέρωσης».

«Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι οι φωνές των ανθρώπων για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην κοινωνία μας. Ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί, και έχασα τον λογαριασμό από τους άστεγους που συνάντησα στο δρόμο. Είναι σωστό αυτό σε μια κοινωνία τόσο πλούσια όσο η δική μας;»

Η πολιτική αστάθεια φέρνει κρίση στα βρετανικά ομόλογα

Οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων διατήρησαν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των χρυσών ομολόγων κοντά στα υψηλά 28 ετών, μετά το δημοσίευμα των Times ότι ο Wes Streeting σχεδίαζε να παραιτηθεί.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, ουσιαστικά η απόδοση που ζητούν οι επενδυτές για τον δανεισμό χρημάτων στην κυβέρνηση. αυξήθηκε έως και 5,8%, η υψηλότερη από το 1998, μετά την έκθεση, αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει στο 5,78%.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων με κρατικό ομόλογο, που αποτελεί δείκτη του κόστους δανεισμού της κυβέρνησης, παρέμεινε αμετάβλητη στο 5,11%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι αποδόσεις μειώνονται όταν αυξάνονται οι τιμές των ομολόγων. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν ενισχυθεί από τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν και, πιο πρόσφατα, από την πολιτική αστάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

