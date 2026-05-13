Γουές Στρίτινγκ: Ποιος είναι ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός

Ο Στρίτινγκ έχει προσωπική εμπειρία με το NHS λόγω διάγνωσης καρκίνου και διατηρεί φιλία με τον Πίτερ Μάντελσον, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Μεγαλωμένος σε ένα διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης και με ένα πολύχρωμο οικογενειακό υπόβαθρο, ο υπουργός Υγείας των Εργατικών επέβλεψε μια μείωση στους χρόνους αναμονής και μια δύσκολη μάχη με τους απεργούς γιατρούς. Οι φιλοδοξίες του για την πρωθυπουργίσ δεν είναι μυστικό , όμως πλέον μετά την ανταρσία κατά του Στάρμερ πολλοί αναρωτιούνται μήπως έφτασε η στιγμή να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του.

Ο Γουές Στρίτινγκ δεν θα μπορούσε να σχεδιάζει πραξικόπημα εναντίον του Σερ Κιρ Στάρμερ, ισχυρίζονται οι φίλοι του, επειδή πήγε στον κινηματογράφο για να παρακολουθήσει την ταινία "Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2". «Πήγαμε για δείπνο και πήγαμε να δούμε μια ταινία μαζί», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Sky News ο φίλος του υπουργού Υγείας και συνάδελφος στο υπουργικό συμβούλιο, Πίτερ Κάιλ. «Κάποιος που σχεδιάζει να τραβήξει την πρίζα και να ξεκινήσει μια υποψηφιότητα για την ηγεσία σε μερικές μέρες δεν πάει σινεμά με έναν φίλο του»

Μπορεί να φαίνεται αθώο όλο αυτό σχολιάζει με νόημα το Sky News αλλά «η πλοκή στην ταινία, η συνέχεια της πρωτότυπης ταινίας του 2006, αφηγείται την ιστορία ενός πραξικοπήματος, με τον χαρακτήρα της Αν Χάθαγουεϊ να αντιμετωπίζει την παλιά της αφεντικίνα, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ»

Οι παραιτήσεις δύο μελών από την ομάδας του υπουργού Υγείας, του υφυπουργού Ζουμπίρ Άχμεντ και του βοηθού του στο υπουργείο Τζο Μόρις, έχουν εγείρει ωστόσο υποψίες. Το ίδιο και ο κοινοβουλευτικός γείτονας του Στρίτινγκ, ο βουλευτής του Νότιου Ίλφορντ, Τζας Άθβαλ, ο οποίος κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, να ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα εξόδου. Όλοι τους μοιάζουν με «πολεμιστές για τον Γουες» σχολιάζει το Sky News.

Οι ηγετικές φιλοδοξίες του Στρίτινγκ αποτελούν το χειρότερα κρυμμένο μυστικό του Westminster εδώ και μήνες, αν όχι χρόνια. Είναι μακράν ο καλύτερος επικοινωνιολόγος στο υπουργικό συμβούλιο και λέγεται ότι έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αλλάξει τη χώρα, όσον αφορά στην οικονομία, την άμυνα, την Ευρώπη και τη μετανάστευση. Είναι επίσης ένας από τους πιο εξωστρεφείς πολιτικoύς, κατακτώντας τα decks σε πάρτι σε ντισκοτέκ και συνέδρια και τραγουδώντας δυνατά το "Angels" του Robbie Williams σε καραόκε με τα λόγια: «I'm loving Starmer instead», αντί για το πρωτότυπο «I'm loving angels instead»

Ο 43χρονος Στρίτινγκ έχει επίσης αναμφισβήτητα το πιο αξιοσημείωτο οικογενειακό υπόβαθρο από οποιονδήποτε άλλο βουλευτή. Ο παππούς του, από την πλευρά της μητέρας του, ήταν ένοπλος ληστής που εξέτισε ποινή φυλάκισης και γνώριζε τους Βρετανούς διδύμους γκάνγκστερ Ronald και Reginald Kray, που συχνά αναφέρονται ως Krays.

Η γιαγιά του εξέτισε επίσης ποινή φυλάκισης στη φυλακή Χόλογουεϊ, όπου γνώρισε την Κριστίν Κίλερ, τη γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με το σκάνδαλο Προφιούμο. Οι γονείς του ήταν μόνο 17 και 18 ετών όταν γεννήθηκε. Μεγάλωσε σε ένα δημοτικό διαμέρισμα στο ανατολικό Λονδίνο και πήγε στο Westminster City School, όχι στο ελίτ δημόσιο σχολείο κοντά στο Κοινοβούλιο, αλλά σε ένα σχολείο στη Βικτώρια.

Στη συνέχεια σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος στο δεύτερο έτος του, διετέλεσε πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης και στη συνέχεια πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης. Στο πανεπιστήμιο εγκατέλειψε για λίγο το Εργατικό Κόμμα επειδή αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Τόνι Μπλερ στο Ιράκ.

To «χαστούκι» από τους ψηφοφόρους το 2024

Ο Στρίτινγκ έγινε δημοτικός σύμβουλος στο Redbridge το 2010 και βουλευτής του Βόρειου Ίλφορντ το 2015, αλλά ήταν στην αφάνεια μέχρι που ο σερ Κιρ Στάρμερ έγινε ηγέτης των Εργατικών το 2020. Διετέλεσε σκιώδης υπουργός Οικονομικών και στη συνέχεια εκπρόσωπος για τα σχολεία, προτού ενταχθεί στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο το 2021, για λίγο ως εκπρόσωπος για την παιδική φτώχεια και στη συνέχεια για την υγεία.

Αλλά η καριέρα του παραλίγο να σταματήσει οριστικά το 2024, όταν κέρδισε μόνο με 528 ψήφους στις γενικές εκλογές, στις οποίες ο Σερ Κιρ κέρδισε σαρωτικά εξασφαλίζοντας 172 έδρες. Η αντίπαλος που παραλίγο να τον εκθρονίσει ήταν η ανεξάρτητη υποψήφια Λιάν Μοχάμαντ, μια 23χρονη Βρετανίδα Παλαιστίνια, της οποίας η εκστρατεία επικεντρώθηκε στην αντίθεση στη στάση των Εργατικών στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας.

Ως υπουργός Υγείας δίνει μια συνεχή μάχη με τα συνδικάτα των γιατρών, προειδοποιώντας ότι οι μισθολογικές τους απαιτήσεις για τους ειδικευόμενους γιατρούς θα «κατέστρεφαν τη χώρα». Κατάργησε το NHS England και μέρος της γραφειοκρατίας που έφερε ο Ντέιβιντ Κάμερον, και κατάφερε να μειώσει τις λίστες αναμονής.

Εάν εκλεγεί πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί να τηρήσει τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ρέιτσελ Ριβς και έχει υποστηρίξει την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων από τον προϋπολογισμό κοινωνικής πρόνοιας για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του εθνικού εισοδήματος.

Αλλά είναι επίσης ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της παραμονής στην ΕΕ στο υπουργικό συμβούλιο, υποδηλώνοντας ότι οι Εργατικοί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εντάξουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια τελωνειακή ένωση, ισχυριζόμενοι ότι αυτό θα ενίσχυε την ανάπτυξη. Και όσον αφορά στη μετανάστευση, είναι φιλελεύθερος και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ανησυχεί για την αυστηροποίηση της κυβέρνησης όσον αφορά τις βίζες, το άσυλο και την απέλαση οικογενειών που φτάνουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση ως υπουργός Υγείας, αντιτάχθηκε στο νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη θνησιμότητα του Κιμ Λιντμπιτέρ, για το οποίο οι βουλευτές είχαν ελεύθερη ψήφο, και είπε ότι αυτό «θα γίνει εις βάρος άλλων επιλογών».

Φιλία με τον Μάντελσον

Έχει επίσης προσωπική εμπειρία από την περίθαλψη του βρετανικού ΕΣΥ (NHS), καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο των νεφρών το 2021. Αλλά εκτός από το να χαρακτηριστεί οπαδός του Μπλερ στα δεξιά του κόμματος, η φιλία του με τον Πίτερ Μάντελσον θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επιζήμια σε μια αναμέτρηση για την ηγεσία. Μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν νωρίτερα φέτος, ο Στρίτινγκ αντιμετώπισε άβολα ερωτήματα σχετικά με τη φιλία του με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος λέει ότι είναι πιστός στην Αγγλικανική θρησκεία, ζει στο ανατολικό Λονδίνο με τον σύντροφό του, Τζο Ντάνσι, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα με το Εργατικό Κόμμα στο Στόκτον Γουέστ στις γενικές εκλογές του 2024, χωρίς επιτυχία.

Και όπως επιβεβαιώνει το πρόσφατο ταξίδι του στον κινηματογράφο για να παρακολουθήσει την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράβδα 2», είναι σαφώς λάτρης του κινηματογράφου. Έχει πει ότι η αγαπημένη του ταινία είναι το «Star Wars: The Empire Strikes Back», στην οποία ο ήρωας Λουκ Σκαϊγουόκερ ηγείται της Επαναστατικής Συμμαχίας. Ο Γουές Στρίτινγκ μοιάζει τώρα έτοιμος να ηγηθεί της δικής του συμμαχίας επαναστατών.