Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Snapshot Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του στις 16 Μαΐου.

Ο πατέρας του είχε ένα ατύχημα τη Μεγάλη Παρασκευή και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο ηθοποιός βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του πατέρα του από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι το τέλος.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του στον πατέρα του με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, καθώς σήμερα, Σάββατο (16/5), έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχαιρετά τον πατέρα του, περιγράφοντας με τρυφερότητα τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί. Όπως εξομολογείται, από τη Μεγάλη Παρασκευή —όταν ο πατέρας του είχε ένα ατύχημα και τραυματίστηκε— δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του, στηρίζοντάς τον καθημερινά.

Ο ηθοποιός κλείνει το αντίο του με τα πιο συγκλονιστικά λόγια: «Μπαμπά μου σ' ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο...».

Η ανάρτηση του ηθοποιού