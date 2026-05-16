Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Η ανάρτηση του ηθοποιού - «Μπαμπά μου σ' ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο...».

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του στις 16 Μαΐου.
  • Ο πατέρας του είχε ένα ατύχημα τη Μεγάλη Παρασκευή και τραυματίστηκε σοβαρά.
  • Ο ηθοποιός βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του πατέρα του από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι το τέλος.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του στον πατέρα του με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια.
Βαρύ πένθος για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, καθώς σήμερα, Σάββατο (16/5), έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχαιρετά τον πατέρα του, περιγράφοντας με τρυφερότητα τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί. Όπως εξομολογείται, από τη Μεγάλη Παρασκευή —όταν ο πατέρας του είχε ένα ατύχημα και τραυματίστηκε— δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του, στηρίζοντάς τον καθημερινά.

Ο ηθοποιός κλείνει το αντίο του με τα πιο συγκλονιστικά λόγια: «Μπαμπά μου σ' ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο...».

