Οικονομόπουλος: «Αν φτάσουμε να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα»

Η κάμερα του STAR συνάντησε στο αεροδρόμιο τον Νίκο Οικονομόπουλο και ο ίδιος ερωτώμενος για τις ποικίλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον ΑΝΤ1 αναφορικά με τα όσα είχε πει για τη θρησκεία σχολίασε:

«Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα», ενώ για τα αρνητικά σχόλια σχετικά με τις τοποθετήσεις του περί πίστεως και θρησκείας ο τραγουδιστής απάντησε «δεν με πειράζει, ό,τι και να είπαν, τους εύχομαι να είναι καλά».

«Θα σχολιάζω τι είπε για εμένα ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα», πρόσθεσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στο κομμάτι της πίστης και είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως είναι «παραδομένος στον Χριστό».

«Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στο Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω», αναφέρει ο δημοφιλής ερμηνευτής.

«Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δε με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δε με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Στο μικρό απόσπασμα ενός λεπτού που προβλήθηκε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρεται και στην προσωπική του ζωή δηλώνοντας πως δεν είναι εύκολο να βάλει έναν άνθρωπο για πάντα.

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου και να ξέρω ότι θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του. Γιατί θέλω να το ζήσω. Δεν ξέρεις ποτέ. Σου είπα, είναι η ζωή απρόβλεπτη. Μπορείς σε ένα μήνα να σου παρουσιάσω ότι εγώ έχω γυναίκα και παντρεύομαι», αναφέρει ο δημοφιλής εμηνευτής.

