Eurovision 2026 τελικός: Η Dara από τη Βουλγαρία σήκωσε την κούπα - Δέκατος ο Akylas

Η 70η διοργάνωση της Eurovision περνά στη σφαίρα του παρελθόντος. Σε έναν τελικό, που διήρκησε για περισσότερες από τέσσερις ώρες, μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η Βουλγαρία με τη Dara και το κομμάτι «Bangaranga».

Η τραγουδίστρια πήρε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό. Στο σύνολο κέρδισε 516 βαθμούς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από το 2017 χώρα είχε να κερδίσει και επιτροπές και televoting! Το νικητήριο τραγούδι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού το συνυπογράφει ο μετρ της διοργάνωσης Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη έχει αναλάβει τα φωνητικά.

Ο δικός μας Akylas με το «Ferto» τερμάτισε στην 10η θέση. Από το televoting συγκέντρωσε 147 βαθμούς, ενώ πήρε 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Στο σύνολο κέρδισε 220 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ, ενώ ακολούθησαν Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία. Το φαβορί στις στοιχηματικές, Φινλανδία, βρέθηκε στην 6η θέση.

Πόσες ψήφους πήρε η Ελλάδα από τις κριτικές επιτροπές των χωρών

Από τις κριτικές επιτροπές ο Akylas έλαβες 73 βαθμούς. Η Βουλγαρία τερμάτισε στην πρώτη θέση των επιτροπών με 204 βαθμούς. Ακολούθησε η Αυστραλία με 165 βαθμούς και η Δανία με 165 βαθμούς.

Η Ελλάδα έδωσε το 12άρι της, φυσικά, στην Κύπρο.

Σαν Μαρίνο 6

Εσθονία 3

Ισραήλ 5

Αυστραλία 2

Σουηδία 4

Αλβανία 2

Κύπρος 12

Μαυροβούνιο 6

Αρμενία 3

Πολωνία 8

Λετονία 1

Σερβία 12

Μολδαβία 8

Αυστρία 1

Τι σημαίνει «Bangaranga»

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να δήλωσε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας.

Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια

Η Dara γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με τη μουσική, σπουδάζοντας παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Χρίστοβ της πόλης. Η πρώτη μεγάλη ώθηση στην καριέρα της ήρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η σκηνική της παρουσία και η σύγχρονη ποπ αισθητική της ξεχώρισαν άμεσα, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πορεία της είχε ο μέντοράς της, ο Krisko. Αμέσως μετά υπέγραψε με τη Βιρτζίνια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το «K’vo Ne Chu», το οποίο εξελίχθηκε γρήγορα σε μεγάλη επιτυχία στη χώρα, ενώ η αγγλική εκδοχή «Onto You» έδειξε από νωρίς τη διεθνή κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στη μουσική της πορεία.

Τα επόμενα χρόνια η τραγουδίστρια καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα της βουλγαρικής ποπ με τραγούδια όπως τα «Rodena Takava», «Nedei», «Mr. Rover» και «Thunder», συνδυάζοντας στοιχεία υπερποπ, έντονο στιλιστικό χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

