Eurovision 2026 τελικός: Η Dara από τη Βουλγαρία σήκωσε την κούπα - Δέκατος ο Akylas

Όσα έγιναν στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026 τελικός: Η Dara από τη Βουλγαρία σήκωσε την κούπα - Δέκατος ο Akylas
AP
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 70η διοργάνωση της Eurovision περνά στη σφαίρα του παρελθόντος. Σε έναν τελικό, που διήρκησε για περισσότερες από τέσσερις ώρες, μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η Βουλγαρία με τη Dara και το κομμάτι «Bangaranga».

Η τραγουδίστρια πήρε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό. Στο σύνολο κέρδισε 516 βαθμούς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από το 2017 χώρα είχε να κερδίσει και επιτροπές και televoting! Το νικητήριο τραγούδι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού το συνυπογράφει ο μετρ της διοργάνωσης Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη έχει αναλάβει τα φωνητικά.

Ο δικός μας Akylas με το «Ferto» τερμάτισε στην 10η θέση. Από το televoting συγκέντρωσε 147 βαθμούς, ενώ πήρε 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Στο σύνολο κέρδισε 220 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ, ενώ ακολούθησαν Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία. Το φαβορί στις στοιχηματικές, Φινλανδία, βρέθηκε στην 6η θέση.

https://www.instagram.com/p/DYatvTvCiFp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πόσες ψήφους πήρε η Ελλάδα από τις κριτικές επιτροπές των χωρών

Από τις κριτικές επιτροπές ο Akylas έλαβες 73 βαθμούς. Η Βουλγαρία τερμάτισε στην πρώτη θέση των επιτροπών με 204 βαθμούς. Ακολούθησε η Αυστραλία με 165 βαθμούς και η Δανία με 165 βαθμούς.

Η Ελλάδα έδωσε το 12άρι της, φυσικά, στην Κύπρο.

  • Σαν Μαρίνο 6
  • Εσθονία 3
  • Ισραήλ 5
  • Αυστραλία 2
  • Σουηδία 4
  • Αλβανία 2
  • Κύπρος 12
  • Μαυροβούνιο 6
  • Αρμενία 3
  • Πολωνία 8
  • Λετονία 1
  • Σερβία 12
  • Μολδαβία 8
  • Αυστρία 1

Τι σημαίνει «Bangaranga»

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να δήλωσε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας.

Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια

Η Dara γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με τη μουσική, σπουδάζοντας παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Χρίστοβ της πόλης. Η πρώτη μεγάλη ώθηση στην καριέρα της ήρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η σκηνική της παρουσία και η σύγχρονη ποπ αισθητική της ξεχώρισαν άμεσα, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πορεία της είχε ο μέντοράς της, ο Krisko. Αμέσως μετά υπέγραψε με τη Βιρτζίνια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το «K’vo Ne Chu», το οποίο εξελίχθηκε γρήγορα σε μεγάλη επιτυχία στη χώρα, ενώ η αγγλική εκδοχή «Onto You» έδειξε από νωρίς τη διεθνή κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στη μουσική της πορεία.

Τα επόμενα χρόνια η τραγουδίστρια καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα της βουλγαρικής ποπ με τραγούδια όπως τα «Rodena Takava», «Nedei», «Mr. Rover» και «Thunder», συνδυάζοντας στοιχεία υπερποπ, έντονο στιλιστικό χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα εξέδωσε στενό συνεργάτη του Μαδούρο στις ΗΠΑ - Είχε συσφίξει τις σχέσεις με το Ιράν

02:22LIFESTYLE

Eurovision 2026 τελικός: Η Dara από τη Βουλγαρία σήκωσε την κούπα - Δέκατος ο Akylas

01:59ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 17 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών - Επιτέθηκαν σε σχολή ειδικών δυνάμεων

01:37ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: 3500 αστυνομικοί και στρατιώτες εναντίον διαδηλωτών - 57 συλλήψεις

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατόπεδο στο βόρειο Ισραήλ

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Καναδός θετικός στον χανταϊό - Έφυγε από το κρουαζιερόπλοιο

00:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στήθηκε πάρτι στο X – Αποθέωση για τον Akyla

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Έστειλε οδηγίες στους πολίτες για πιθανή αμερικάνικη στρατιωτική επέμβαση

00:00LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Η Antigoni έκανε πανικό με το «Jalla»

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» 2026

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Τέλος στα προϊόντα κάνναβης σε περίπτερα και μίνι μάρκετ

23:41LIFESTYLE

Eurovision 2026 τελικός: Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έβαλαν φωτιά στη σκηνή – Η εμφάνιση της Φινλανδίας

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Κουκάκι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

23:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Gulf Forum: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με Γκεοργκίεβα, Στουμπ, Λάμι στο Costa Navarino

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

23:17LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Σείστηκε η σκηνή με την εμφάνιση της Dara από τη Βουλγαρία

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους στη Μακρόνησο

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η πόλη των βραβείων που ξέχασε τους ανθρώπους της στις στάσεις - Βίντεο

22:59LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας αποθεώθηκε και «τα έδωσε» όλα για τη νίκη

22:53LIFESTYLE

Akylas στο BBC: «Τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας - Νιώθω ήδη νικητής στη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:22LIFESTYLE

Eurovision 2026 τελικός: Η Dara από τη Βουλγαρία σήκωσε την κούπα - Δέκατος ο Akylas

21:30LIFESTYLE

Live blog - Eurovision 2026: Ιστορική νίκη για την Βουλγαρία και την Dara - Ανατροπή για τα μεγάλα φαβορί Στη 10η θέση ο Akylas με το «Ferto»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

23:17LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Σείστηκε η σκηνή με την εμφάνιση της Dara από τη Βουλγαρία

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

22:45LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του τελικού και έδειξε ότι μπορεί να το φέρει! Η εντυπωσιακή εμφάνιση

18:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

00:00LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Η Antigoni έκανε πανικό με το «Jalla»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

00:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στήθηκε πάρτι στο X – Αποθέωση για τον Akyla

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Κουκάκι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Τέλος στα προϊόντα κάνναβης σε περίπτερα και μίνι μάρκετ

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

17:37LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αυτό το λάθος κάνω και δεν έχω προσωπική ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ