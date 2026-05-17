Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν σε «τρώγλη»

Τα παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών βρέθηκαν υποσιτισμένα σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
  • Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μετά από ανώνυμη καταγγελία και αστυνομική επέμβαση.
  • Δεν προέκυψαν στοιχεία κακοποίησης των παιδιών, ωστόσο οι συνθήκες διαβίωσης κρίθηκαν ακατάλληλες για την ανάπτυξή τους.
  • Η αστυνομία ενημέρωσε άμεσα τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για τη φροντίδα και τη μεταφορά των παιδιών.
  • Ο παππούς των παιδιών αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι τα παιδιά ήταν καθαρά και δεν υπήρξε κακοποίηση.
Σοκ προκαλούν οι εικόνες του σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους όπου ζούσαν τα τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, τα οποία ήταν υποσιτισμένα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.

Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση, μετά το Περιστέρι, η οποία προκαλεί φρίκη για το τι περιβάλλον ήταν αυτό στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά.

Δημογλίδου: Ήταν υποσιτισμένα αλλά όχι κακοποιημένα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε πως: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου».

Και πρόσθεσε: «Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία».

Παράλληλα εξήγησε ότι τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα αλλά δεν υπήρξαν στοιχεία κακοποίησης τους. «Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Γι αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά», τόνισε.

«Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια. Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες», είπε.

«Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης», ανέφερε.

«Εδώ νομίζω επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι λέει ο παππούς τους

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου έμεναν τα τρία παιδιά είναι ανατριχιαστικές, με τοίχους γεμάτους μούχλα, βρωμιές στους τοίχους και τα πατώματα, ριγμένες κουβέρτες, δίπλα σε καλώδια που κρέμονται από ξεχαρβαλωμένα συρτάρια.

Ο παππούς των παιδιών απορρίπτει τις κατηγορίες και «βλέπει» μία εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα, λέγοντας πως τα παιδιά είναι «ζημιάρικα», πολύ καθαρά και δεν ήταν κακοποιημένα.

