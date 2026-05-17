Ευρωπαϊκή χώρα καθιέρωσε τετραήμερη εργασία το 2019: Το αποτέλεσμα είναι το όνειρο της Gen Ζ
Το 86% των κατοίκων αυτής της χώρας εργάζονται μειωμένες ώρες ενώ κερδίζουν τον ίδιο μισθό, και... η οικονομία της συνεχίζει να αναπτύσσεται!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας σε ένα διαρκές τριήμερο; Στην Ισλανδία αυτό αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Μετά την επιτυχία των πιλοτικών προγραμμάτων, η χώρα εφάρμοσε μαζικά τη μειωμένη εβδομαδιαία εργασία των 36 ωρών, αντί για το κλασικό 40ωρο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νεότερων γενιών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο στο Ασβεστοχώρι
09:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Toyota CUE7: Το ρομπότ που βάζει καλάθια καλύτερα από επαγγελματίες παίκτες
08:40 ∙ LIFESTYLE