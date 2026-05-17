Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο στο Ασβεστοχώρι

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε αργά χθες βράδυ φωτιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, όταν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά στο όχημα.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.