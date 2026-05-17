Eurovision 2026: Ποια είναι η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία που έριξε στον κουβά τις προβλέψεις

Η 27χρονηDara χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη ιστορική της νίκη στη Eurovision 2026 με την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου

Μίλτος Τσεκούρας

H Dara με το τρόπαιο της Eurovision

EPA
  • Η Dara κέρδισε τον εβδομηκοστό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, φέρνοντας στην Βουλγαρία το πρώτο της βραβείο στον θεσμό.
  • Η νικήτρια, Darina Yotova, ξεκίνησε τη μουσική της εκπαίδευση στη Βάρνα και ειδικεύτηκε στα παραδοσιακά φωνητικά.
  • Πριν τη Eurovision, η Dara είχε καθιερωθεί στην ποπ σκηνή της Βουλγαρίας με επιτυχίες όπως τα τραγούδια Thunder και Call Me.
  • Το νικητήριο τραγούδι Bangaranga, που επέλεξε η Dara στον εθνικό τελικό, δημιουργήθηκε από τον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο.
  • Η Dara αντιμετώπισε την επιτυχία με ψυχραιμία, εστιάζοντας στην προετοιμασία της και εκφράζοντας ευγνωμοσύνη χωρίς υπερβολές.
Η νύχτα της 16ης Μαΐου στο επιβλητικό στάδιο της Βιέννης αποτέλεσε ορόσημο για τη βουλγαρική μουσική βιομηχανία. Κάτω από τα εντυπωσιακά φώτα του Wiener Stadthalle, η 27χρονη Dara κατέκτησε την κορυφή του εβδομηκοστού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Σε έναν μαραθώνιο μουσικό τελικό που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές, η νεαρή ερμηνεύτρια συγκέντρωσε την προτίμηση του ευρωπαϊκού κοινού και των εθνικών κριτικών επιτροπών ρίχνοντας στον κουβά τα προγνωστικά.

Επικρατώντας απέναντι σε είκοσι τέσσερις διαγωνιζόμενες χώρες, χάρισε στην πατρίδα της το πρώτο βραβείο στα χρονικά του θεσμού. Η επικράτηση αυτή διασφαλίζει πως η επόμενη ευρωπαϊκή μουσική διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε βουλγαρικό έδαφος.

Τα πρώτα βήματα στη Βάρνα

Η διαδρομή προς τη διεθνή καταξίωση είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα για τη νεαρή νικήτρια. Το πραγματικό της όνομα είναι Darina Yotova και γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στην παραθαλάσσια πόλη της Βάρνας. Η κλίση της προς τις τέχνες έγινε αντιληπτή από την παιδική της ηλικία, γεγονός που την οδήγησε να παρακολουθήσει μαθήματα στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Χρίστοβ της περιοχής της. Εκεί επέλεξε να ειδικευτεί στα παραδοσιακά φωνητικά. Οι συγκεκριμένες σπουδές τής προσέφεραν την τεχνική κατάρτιση προκειμένου να ελίσσεται φωνητικά ανάμεσα σε διαφορετικά είδη ρυθμών.

Η καθιέρωση στην εγχώρια σκηνή

Πολύ πριν την ευρωπαϊκή της εμφάνιση, η ερμηνεύτρια είχε ήδη εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στην ποπ σκηνή της χώρας της. Τα τραγούδια Thunder και Call Me την ανέδειξαν άμεσα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βουλγαρικής βιομηχανίας θεάματος. Μέσα από τις διαδοχικές κυκλοφορίες, απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα στο νεανικό κοινό. Μεγάλη είναι η απήχηση της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας το όνομα darnadude, μοιράζεται καθημερινά υλικό από την επαγγελματική της πορεία με τους χιλιάδες ακολούθους της.

Η καταλυτική ελληνική συνεργασία

Η επιλογή της για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου μέσα από μια τηλεοπτική διαδικασία επιλογής. Στον εθνικό τελικό που διοργάνωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση, παρουσίασε τα υποψήφια κομμάτια This Is Me, Curse και Bangaranga. Το Bangaranga ήταν αυτό που κέρδισε με τεράστια διαφορά την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και μιας δεκαμελούς επιτροπής. Η δημιουργία και η παραγωγή του τραγουδιού ανήκουν στον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο. Η δημιουργική τους σύμπραξη απέδωσε ένα αποτέλεσμα που ανέδειξε στο έπακρο τις φωνητικές της ικανότητες επί σκηνής.

Η διαχείριση της μεγάλης επιτυχίας

Παρά το τεράστιο βάρος της εκπροσώπησης ενός ολόκληρου κράτους, η ερμηνεύτρια διατήρησε μια απολύτως ψύχραιμη στάση. Απέφυγε τις υπερβολικές δηλώσεις καθόλη τη διάρκεια της παραμονής της στη Βιέννη, εστιάζοντας στις πρόβες και στην καλλιτεχνική της προετοιμασία. Λίγο πριν την τελική της εμφάνιση, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τα συναισθήματά της, περιέγραψε την κατάστασή της με απόλυτη σαφήνεια. Τα ακριβή της λόγια ήταν: «Δεν περιμένω τίποτα. Και όταν μου έρχονται τα δώρα, απλά τα αγκαλιάζω. Και ναι, είμαι πολύ ευγνώμων».

