Ο Rio έτοιμος για ντεμπούτο στην Ινδονησία: Το πρώτο μωρό γιγάντιο πάντα που γεννήθηκε εκτός Κίνας

Έχει ήδη μεγάλη βάση θαυμαστών που περιμένουν με ανυπομονησία την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε ινδονησιακό πάρκο σαφάρι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Veterinarians treat Satrio Wiratama, nicknamed "Rio," the first giant panda cub born in Indonesia, during a media preview at Indonesia Safari Park in Bogor, West Java, Indonesia, Friday, May 15, 2026. (AP Photo/Achmad Ibrahim)
  • Ο Ρίο είναι το πρώτο μωρό γιγάντιο πάντα που γεννήθηκε εκτός Κίνας, συγκεκριμένα στην Ινδονησία.
  • Γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου από τη μητέρα Χου Τσουν και τον πατέρα Κάι Τάο, που ήρθαν στην Ινδονησία το 2017 στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κίνα.
  • Ο Ρίο αναμένεται να κάνει το πρώτο του δημόσιο ντεμπούτο αργότερα αυτόν τον μήνα σε πάρκο σαφάρι κοντά στην Τζακάρτα.
  • Το περιβάλλον διαβίωσης τους, γνωστό ως Panda Palace, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την ευζωία και την ασφάλεια των πάντα.
  • Η γέννηση του Ρίο μέσω τεχνητής γονιμοποίησης αναδεικνύει τη συνεργασία Ινδονησίας και Κίνας για τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.
Το πρώτο μωρό γιγάντιο πάντα που γεννήθηκε στην Ινδονησία ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο του δημόσιο ντεμπούτο αργότερα αυτόν τον μήνα, σε πάρκο σαφάρι έξω από την πρωτεύουσα, Τζακάρτα.

Ο Satrio Wiratama, με το παρατσούκλι «Ρίο», μπορεί να περπατήσει μόνος του, σκαρφαλώνει στη μητέρα του και έχει αρχίσει να τρώει βλαστούς μπαμπού. Έχει αυξηθεί στα 10 κιλά σε ηλικία 169 ημερών.

Ο Ρίο γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου από τη μητέρα του, Χου Τσουν, και ένα αρσενικό πάντα, τον Κάι Τάο, που είναι και οι δύο 15 ετών. Το ζευγάρι έφτασε στην Ινδονησία το 2017 σε μια 10ετή συνεργασία διατήρησης με την Κίνα. Ζουν σε ένα περίβλημα που χτίστηκε για αυτούς στο πάρκο περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Cisarua, στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας.

Τα δύο ενήλικα πάντα έχουν μεγάλη βάση θαυμαστών στην Ινδονησία. Η γέννηση του Ρίο έχει προσελκύσει πολλούς λάτρεις των πάντα και το δημόσιο ντεμπούτο του αναμένεται με ανυπομονησία, με πολλά αιτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον δουν σύντομα.

Οι τρεις τους ζουν σε έναν ναό τριών επιπέδων γνωστό ως Panda Palace σε έναν λόφο που περιβάλλεται από περίπου 1.2 στρέμματα γης και είναι εξοπλισμένος με ανελκυστήρα, χώρο ύπνου, ιατρικές εγκαταστάσεις και εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους παιχνιδιού.

Το όνομα του Ρίο συμβολίζει την ελπίδα, την ανθεκτικότητα και την κοινή δέσμευση της Ινδονησίας και της Κίνας για την προστασία των απειλούμενων ειδών.

Τα πάντα είναι η ανεπίσημη μασκότ της Κίνας και ο δανεισμός των ζώων από το Πεκίνο σε ζωολογικούς κήπους του εξωτερικού θεωρούνται εδώ και καιρό ως «διπλωματία των πάντα» ήπιας δύναμης.

Τα γιγάντια πάντα δυσκολεύονται να αναπαραχθούν και οι γεννήσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Υπάρχουν λιγότερα από 1.900 γιγάντια πάντα στους μοναδικούς άγριους βιότοπούς τους στις κινεζικές επαρχίες Σιτσουάν, Σαανσί και Γκανσού.

Ο Ρίο γεννήθηκε μέσω τεχνητής γονιμοποίησης.

Ο Rio έτοιμος για ντεμπούτο στην Ινδονησία: Το πρώτο μωρό γιγάντιο πάντα που γεννήθηκε εκτός Κίνας

